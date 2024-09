Acontece Azeite Recanto Maestro: qualidade e saúde no prato reconhecidas internacionalmente

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

O azeite é muito consumido por quem deseja mais saúde e qualidade de vida. Foto: Thales Silva/Especial O Sul

O azeite gaúcho tem ganhado relevância, prêmios e reconhecimento internacional nos últimos anos. É o caso dos Azeites Recanto Maestro, que já conquistaram títulos no Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior. Fundada em 2017 pelo empresário Roberto Argenta, a marca está presente na 47ª Expointer com seu blend de variedades à disposição do público presente na feira.

“É muito importante para nós estarmos presentes nessa edição porque a Expointer da reconstrução mostra a força do povo gaúcho e como a gente consegue se reconstruir mesmo depois da adversidade que sofremos”, disse Juliana Stumpf, vendedora e consultora de vendas do Recanto Maestro.

Além de saboroso, o produto também é cheio de nutrientes como vitamina E, vitamina K e minerais como o cálcio que são de grande importância para a saúde.

“Nessa edição, estamos mostrando a competência do nosso trabalho e a qualidade do nosso produto dos olivais plantados lá no nosso distrito”, conta.

Uma das novidades apresentadas pela empresa é o único parque termal de água salgada com propriedades medicinais do Brasil.

“É uma inovação, sem dúvida. Muitos gaúchos já conhecem o complexo do parque termal que é bastante utilizado para atividades ao ar livre, para relaxar a mente e o corpo”, afirma Stumpf.

Localizado a apenas 30km do aeroporto de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, o parque tem um amplo espaço verde com estrutura para banhos. A fonte termal é a nascente de água subterrânea naturalmente aquecida pelo calor interno da terra. Tendo água emergente a temperatura de 42ºC e mantidas nas piscinas internas e externas a mais de 38ºC.

Parceira da Rede Pampa, a Azeites Recanto Maestro está presente em uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina até este domingo (1º).

“É muito importante para nós essa atuação junto da Rede Pampa pois sabemos da credibilidade que a Pampa passa para os seus telespectadores. Ela mostra o cotidiano do povo gaúcho, suas diversidades e inovações”, finaliza Juliana.

