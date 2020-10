Geral Balotelli pede desculpas por declaração machista sobre modelo brasileira

24 de outubro de 2020

O atacante Mario Balotelli segue desempregado após ter seu contrato com o Brescia rescindido em junho. Mas nem por isso fica longe das polêmicas e controvérsias. (Foto: Reprodução)

Na última sexta-feira, o jogador de 30 anos participou da edição italiana do Big Brother. Em um momento, o apresentador disse a ele que uma das participantes, a modelo brasileira Dayane Mello com quem Balotelli teve um breve romance anos atrás, gostaria de ir a sua casa. O ex-atacante do Milan e Inter comentou, sorrindo: “Sim, mas depois ela ia dizer: ‘Para, para que dói‘”.

A declaração machista e vulgar pegou mal, deixando Dayane e o apresentador constrangidos. E nas redes sociais, muita revolta com o atacante.

Horas depois, também nas redes sociais, Balotelli se desculpou. O post de perdão do atacante, inclusive, foi repostado pela própria conta oficial de Dayane no Instagram.

“Mulheres, quero pedir desculpa se ofendi alguém! Conheço a Dayane bem e sei que a forma como falei foi vulgar, mas gosto muito dela! Por isso e quero pedir desculpa a todas que ficaram ofendidas. Tenho duas mães, três irmãs e uma filha, mulheres que são a minha vida. Parem de especular sobre coisas que nada sabem. Gosto de todas. Boa noite”, escreveu o controverso jogador.

Imagem arranhada

Mario Balotelli completou 30 anos no último dia 12 de agosto em um momento delicado da carreira como profissional. Apesar de ninguém negar que o atacante é talentoso, ele seguia desempregado e continua sendo ignorado pelos grandes clubes da Itália. As opções, segundo “La Gazzetta dello Sport”, se resumiam a mercados fora da elite ou equipes com menos tradição no mundo do futebol.

A imagem de Balotelli ficou muito arranhada por causa da passagem pelo Brescia em 2019/20. Mesmo contratado pelo clube que diz ser torcedor e voltando para a cidade onde cresceu e diz ter as melhores lembranças, o atacante criou uma série de problemas.

Faltou em treinos, não demonstrou comprometimento em se apresentar em boa forma e pouco contribuiu na tentativa de o clube evitar o rebaixamento. Marcou apenas cinco gols em 19 compromissos, um dos seus piores rendimentos na Série A.

Tudo isso fez com que fosse dispensado antes do fim do contrato e tendo sido barrado na porta de entrada do centro de treinamento do Brescia. Uma imagem que correu o mundo, arranhando mais sua imagem internacionalmente. As informações são do site Globo Esporte e da ESPN.

