Mundo Banco Central europeu mantém taxa de juros apesar de inflação recorde

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

BCE removeu cláusula que estipulava que seu próximo movimento de política monetária poderia ser em "qualquer direção". (Foto: Reprodução)

O Banco Central Europeu deixou a taxa de juros inalterada entre zero e 0,25%, permanecendo no caminho de fornecer estímulos abundantes neste ano mesmo com a inflação em patamar recorde, ultrapassando tanto a meta de 2% quanto as projeções da instituição.

Tendo ampliado as medidas de apoio em dezembro, a alteração de política monetária nunca foi vista como opção, mas a inflação persistentemente alta – 5,1% no mês passado – deve pressionar as autoridades nos próximos meses para limitar o estímulo.

Em uma pequena mudança de postura, o BCE removeu uma cláusula que estipulava que seu próximo movimento de política monetária poderia ser em “qualquer direção”.

“O Conselho do BCE está pronto para ajustar todos os seus instrumentos, conforme apropriado, para garantir que a inflação se estabilize em sua meta de 2% no médio prazo”, disse o BCE, mantendo que as taxas ainda podem ser cortadas, caso necessário.

Desaceleração da China

A expressão “ritmo chinês de crescimento”, bastante usada até meados dos anos 2010 para adjetivar as economias que se expandiam de forma acelerada, não surgiu à toa.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China vem aumentando de forma ininterrupta há mais de 40 anos. Nas duas décadas entre 1991 e 2010, o país conseguiu manter um crescimento médio de 10% ao ano, maior do que qualquer outro país no mesmo período. Desde então, em parte devido a mudanças estruturais, a economia chinesa perdia fôlego. Veio o coronavírus e, depois dos anos atípicos de 2020 e 2021, quando a pandemia primeiro puxou o PIB para baixo (2,2%) e a retomada lhe deu fôlego extra (8,1%), o mundo olha atento para a economia chinesa em 2022. Isso porque as projeções indicam uma desaceleração com um crescimento em torno de 5% – menor número desde 1990, se descontado 2020. O desempenho é resultado de uma combinação de fatores de curto e longo prazo, conforme especialistas ouvidos pela BBC News Brasil. Uma mistura que inclui desde mudanças profundas no modelo de crescimento chinês, que dá sinais de que está entrando em um novo ciclo, até episódios recentes e mais pontuais relacionada a pandemia. São eles: – a crise na construção: imóveis caros, cidades fantasmas e empresas endividadas;

– a “repressão” à indústria de tecnologia;

– e a política de covid zero.

