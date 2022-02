Mundo Estados Unidos alegam que a Rússia planeja operação falsa contra Ucrânia usando computação

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Informações sugerem que seria produzido um vídeo com imagens da Ucrânia atacando os russos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Estados Unidos da América (EUA) alegam que a Rússia tem se preparado para “fabricar um pretexto para uma invasão” à Ucrânia, desta vez utilizando um vídeo “gráfico” que retrataria um ataque falso contra à Rússia.

Um alto funcionário da administração disse que os EUA têm informações que sugerem que o governo russo, com a ajuda dos serviços de inteligência russos, tem planejado produzir um vídeo de propaganda representando cenas gráficas de uma “falsa explosão com cadáveres, atores representando enlutados, imagens de locais destruídos e equipamento militar”, disse o funcionário.

Os Estados Unidos acreditam que a Rússia já recrutou atores para participarem do falso ataque; e que o equipamento militar utilizado no vídeo do ataque forjado seria feito para parecer que é ucraniano ou de uma nação aliada.

O oficial disse que o vídeo poderia incluir imagens de aviões Bayraktar, que a Turquia, aliada da Otan, forneceu à Ucrânia, “como um meio de envolver a Otan no ataque”.

O falso ataque no vídeo seria dirigido contra o território soberano russo ou contra pessoas de língua russa, disse o oficial, e seria “libertado para sublinhar uma ameaça à segurança da Rússia e para sustentar operações militares”, disse.

“Este vídeo, se divulgado, poderia fornecer a Putin a faísca de que necessita para iniciar e justificar operações militares contra a Ucrânia”.

O Washington Post relatou pela primeira vez a história.

“Mostra o nível de cinismo, francamente, que está do outro lado deste conflito”, disse o conselheiro adjunto de segurança nacional Jon Finer. “Não estamos dizendo definitivamente que isto é o que eles vão fazer. Estamos dizendo que esta é uma opção considerada, e que eles usaram este tipo de pretexto no passado para justificar uma ação militar.”

A divulgação pelos EUA da alegada conspiração é a mais recente de uma série de revelações concebidas para atenuar o impacto de qualquer pretexto que a Rússia possa utilizar para invadir a Ucrânia.

A Rússia tem continuado construindo forças e equipamento militar ao longo das fronteiras da Ucrânia, apesar dos esforços diplomáticos dos EUA e aliados para desanuviar a situação.

Finer disse que os EUA estão tornando pública a acusação a fim de “tornar muito mais difícil para [a Rússia] após o fato de afirmarem que tinham de fazer o que quer que decidissem fazer”.

No mês passado, a CNN informou pela primeira vez que os EUA tinham informações indicando que a Rússia tinha preposicionado um grupo de agentes para conduzir uma operação de falsa bandeira na Ucrânia oriental, numa tentativa de criar um pretexto para uma invasão.

O funcionário superior da administração disse também que se a Rússia decidir mudar a forma como encara os territórios separatistas na Ucrânia oriental – por exemplo, se decidir considerá-los como independentes e não como parte da Ucrânia na sequência de uma mudança legal pelo parlamento russo agora em consideração – então Moscou “poderia afirmar que o impulso para a independência levou a Ucrânia a ‘atacar’” as forças pró-russas no leste.

“Para construir a defesa da independência, os políticos russos estão avançando com esta legislação na falsa base de que a Ucrânia se prepara para retomar à força este território e que Kyiv tem negado sistematicamente aos residentes locais os seus direitos básicos”, disse o funcionário.

“De acordo com as suas intervenções anteriores, a Rússia retrataria as suas ações como defendendo os russos étnicos e vindo a pedido de assistência de um governo soberano.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo