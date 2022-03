Mundo Bancos russos recorrem a sistema chinês depois que Visa e Mastercard cancelaram operações no país

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Ao longo da semana passada, os russos retiraram em massa suas poupanças das contas bancárias. (Foto: Reprodução)

Diversos bancos russos anunciam no domingo (6) que vão emitir novos cartões de pagamento com o sistema chinês de cartões UnionPay acoplado à rede russa Mir, depois da decisão das gigantes americanas Visa e Mastercard de suspender as operações na Rússia. A decisão foi tomada pela maior instituição financeira do país, o Sberbank, além do Alfa Bank e o Tinkoff.

Visa e Mastercard, líderes mundiais no setor, anunciaram no sábado que não vão mais operar em território russo. Nos próximos dias, todas as transações iniciadas com cartões Visa emitidos na Rússia não funcionarão mais fora do país, e todos os cartões Visa emitidos no exterior não funcionarão dentro da Rússia.

“Somos obrigados a agir, após a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia e os eventos inaceitáveis que estamos testemunhando”, declarou Al Kelly, diretor-geral da Visa, por comunicado.

Já a Mastercard explicou que os cartões emitidos por bancos russos não serão mais aceitos na sua rede e os emitidos por instituições financeiras de fora da Rússia não terão mais validade nos caixas eletrônicos nem no comércio russos.

Conforme a agência de notícias russa Tass, o banco Sberbank disse que as sanções anunciadas pelas companhias americanas não afetariam os usuários dos cartões que ele emite na Rússia.

Censura

Também no domingo, o Banco Central russo ordenou aos bancos do país que não publiquem mais os seus balanços financeiros desde a adoção das sanções ocidentais contra o país. As medidas ameaçam dizimar o setor bancário e as economias da população do país.

Algumas das maiores instituições financeiras foram cortadas do sistema internacional Swift, que limita as transações com o resto do mundo. A moeda russa, o rublo, despencou de valor e restrições para a compra de divisas estrangeiras foram impostas no país, na tentativa de limitar as perdas da nacional e a fuga de capitais.

“O Banco da Rússia tomou a decisão de temporariamente limitar o volume de publicações dos balanços por organismos de crédito sobre suas instituições e do Banco Central”, indica um comunicado do BC, evocando as sanções ocidentais.

Os bancos deverão continuar a transmitir as informações ao Banco Central, mas elas não serão mais divulgadas, acrescenta o texto.

Ao longo da semana passada, os russos retiraram em massa suas poupanças das contas bancárias, como mostraram imagens de filas imensas diante de caixas eletrônicos e bancos.

