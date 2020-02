Notas Mundo Bank of Canada se prepara para eventual moeda digital

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

O Bank of Canada disse nesta terça-feira que não tem planos de lançar uma moeda digital validada pelo banco central neste momento, mas que há preparativos para criar a capacidade de fazê-lo, caso o ecossistema de pagamentos do Canadá mude. Em um discurso a empresários em Montreal, o vice-chefe do Bank of Canada Tim Lane não mencionou futuros movimentos da taxa de juros.

