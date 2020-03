Acontece Banrisul amplia prorrogação de dívidas para empresas com faturamento médio mensal de até R$ 6 milhões

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

(Foto: Divulgação/Banrisul)

O Banrisul ampliou para empresas com faturamento médio mensal de até R$ 6 milhões a prorrogação de dívidas. A partir desta terça-feira (24), os clientes enquadrados nesta medida, já poderão solicitar por meio do aplicativo Banrisul Digital, a prorrogação das responsabilidades dos próximos 60 dias dos contratos vigentes e adimplentes, fazendo uma nova operação com a mesma taxa do contrato original.

A nova operação, no valor das duas prestações prorrogadas, poderá ser feita em nove parcelas, com 90 dias de carência para o primeiro pagamento, com prazo total de 12 meses. As demais parcelas e condições do contrato original permanecerão inalteradas.

Os interessados em solicitar a prorrogação devem acessar a opção “Empréstimos” no app Banrisul Digital e, em seguida, a opção “REPAC”. A prorrogação de parcelas pelo app estará disponível até o dia 31 de maio. Em breve, serão divulgadas as informações sobre o REPAC de crédito imobiliário, rural e desenvolvimento.

