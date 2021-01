Variedades Bárbara Evans fará cirurgia para retirar gordura do braço: “Me incomoda demais!”

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans, de 29 anos, usou seu Instagram Stories para revelar que vai se submeter a uma cirurgia para retirar gordura do seu braço direito. Esta não é a primeira vez que a modelo fala sobre o complexo com esta parte de seu corpo.

“Sempre falei pra vocês em aceitar o nosso corpo como a gente é. Super me aceito como sou, mas também sempre falei que se aceitar não significa que você não mudaria algo. Sempre fui a favor de procedimentos estéticos, já fiz vários e não minto pra vocês”, começou Bárbara em seu desabafo.

“Como eu não minto pra vocês, falo tudo mesmo, vocês sabem, tenho completo com meu bracinho, tem um lado que é pior que o outro. Já treinei, já fui maromba, já fui magricela, já fiz exercícios, tudo que vocês podem imaginar. Essa gordura minha não sai. Existe uma gordura localizada neste braço, então vamos fazer um procedimento estético pra retirada dessa gordura. Não é demais, é bem simples. Vai ser esta semana e se eu sumir, vocês já sabem o que aconteceu. Se eu sumir, estou de repouso, estou inchada”, completou.

Nos vídeos, Bárbara fala ainda que espera que os fãs lhe apoiem, mas que também não vai deixar de fazer por conta das críticas. “Tem gente que vai criticar, tem gente que vai concordar. Eu peso pouquinho e esse braço não diminui de jeito nenhum. E isso me incomoda demais! Eu poderia não falar nada e fazer escondido? Poderia. Mas por quê? Sou um livro aberto com vocês, não tenho esse problema, entendo e respeito a opinião de todo mundo, mas cada um tem a sua.”

“Não é nada demais, mas vou me sentir muito melhor. Acho que tudo que te fizer melhor, você tem que fazer. Tenho complexo com meu braço, mas não é por conta disso que só vou usar manga comprida. Mas como trabalho com minha imagem, meu corpo, e já tentei diversas formas pra isso diminuir e não consigo, vou fazer esse procedimento estético. Espero que a maioria das pessoas me apoiem mas, se não me apoiarem, eu compreendo, entendo e respeito”, finalizou.

