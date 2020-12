Variedades Benefícios da molécula conhecida como “hormônio do exercício”

18 de dezembro de 2020

A irisina dissipa calor na forma de energia, aumentando o metabolismo e o gasto energético corporal total. (Foto: Reprodução)

É possível o músculo e a gordura produzirem substâncias similares a hormônios? Sim! Hoje a ciência já nos mostra que vários órgãos do corpo humano, como o tecido adiposo (gordura), intestino, pele e músculos, podem ser considerados órgãos endócrinos dinâmicos que secretam uma série de hormônios ou substâncias semelhantes a hormônios com um papel significativo na regulação das funções metabólicas.

A ciência busca entender cada vez mais essas proteínas produzidas por células não endócrinas clássicas, pois com a sua compreensão, elas podem se tornar possíveis alvos terapêuticos em diversas disfunções metabólicas, como a obesidade e a síndrome metabólica. Um desses hormônios é a proteína Irisina, recentemente descoberta, mais conhecida como a quimiocina induzida pelo exercício, a qual é liberada principalmente pelo músculo e tecido adiposo.

A descoberta da Irisina

Em 2012, um estudo da Universidade de Harvard publicado na revista científica Nature relatou a descoberta de uma nova molécula secretada pelas células musculares, a Irisina. Sua produção pelo músculo é induzida pelo exercício físico e se tornou uma das proteínas mais estudadas nos últimos anos pelo seu grande potencial benéfico à saúde.

O nome Irisina se origina da antiga deusa grega Íris, filha de Taumas e Electra, que, na mitologia grega, era a deusa mensageira das boas novas dos Deuses para os humanos. Esse nome se mostrou muito apropriado por se relacionar à função principal da irisina, como mensageira química, transmitindo os efeitos benéficos do exercício físico ao tecido adiposo (termogênese) e outros órgãos envolvidos no metabolismo.

Vamos compreender o principal mecanismo da Irisina que leva à termogênese: ela induz o fenômeno chamado “Browing”, no qual induz a conversão do tecido adiposo (gordura) branco em tecido adiposo marrom ou bege; ou seja, ela favorece o escurecimento da gordura, um fenômeno muito benéfico ao corpo humano, pois enquanto a gordura branca é muito mais inflamatória e está relacionada às disfunções metabólicas, a gordura mais escura é especializada no gasto de energia (“queima calorias”), tem influência positiva nos processos metabólicos e também pode aumentar a captação de glicose e lipídios no sangue, melhorando seu metabolismo independentemente da perda de peso.

Irisina induzida pelo exercício físico

Supõe-se que as miocinas protetoras (hormônios produzidos pelo músculo) sejam secretadas durante a contração muscular, e esta pode ser a possível ligação entre o exercício e a proteção contra doenças crônicas. É bem estabelecido que estilos de vida fisicamente ativos são protetores contra o Diabetes Mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer, demência e depressão. Como a irisina é uma miocina que participa de processos benéficos atribuídos ao exercício e à contração muscular, investigações que a relacionam com diferentes tipos de exercício físico foram realizadas.

O estudo demonstrou que o nível de irisina aumenta no sangue após o exercício físico. Foi observado um aumento de 65% na concentração de irisina em ratos correndo regularmente por três semanas. Um aumento no nível desta adipomiocina em duas vezes também foi encontrado no sangue de pessoas saudáveis após dez semanas de treinamento supervisionado.

No entanto, o impacto dos tipos de exercício na concentração de irisina no sangue ainda não está claro. Pessoas que treinam regularmente e de baixa intensidade geralmente apresentam um nível sérico de irisina mais baixo. Suspeita-se que o tipo de atividade física desempenha um papel, porque a regulação positiva da irisina foi observada após o exercício de alta intensidade e após o treinamento de resistência, e foi menos significativa após exercícios de baixa intensidade.

Irisina e sistema nervoso

O exercício físico tem um efeito benéfico sobre o funcionamento do sistema nervoso, especialmente no hipocampo (a estrutura crucial para a memória e aprendizagem), e resulta em melhor desempenho das funções cognitivas. A irisina desempenha um papel importante no sistema nervoso central, correlacionando-se positivamente com a expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), uma das moléculas sinalizadoras mais importantes para a plasticidade sináptica e neurogênese no hipocampo.

Os exercícios melhoram o humor e, mais recentemente, também foram considerados como agentes antidepressivos. Além da serotonina, a irisina também pode contribuir para esse efeito, porque a diminuição dos níveis dessa miocina está associada a alterações de humor.

Pesquisas recentes mostraram que os níveis de irisina no líquido cefalorraquidiano e no hipocampo estão reduzidos em pacientes com doença de Alzheimer e em modelos de camundongos com essa doença neurodegenerativa crônica.

Irisina e diabetes

A irisina facilita a captação de glicose pelos músculos esqueléticos, melhora a glicose hepática e o metabolismo lipídico, tendo um efeito positivo na hiperlipidemia e hiperglicemia causada pela obesidade e síndrome metabólica; e, portanto, atua como um hormônio sensibilizador da insulina.

Acredita-se que a irisina influencie órgãos e tecidos envolvidos no diabetes tipo 2, podendo impactar positivamente o fígado e as ilhotas pancreáticas, diminuindo assim o risco de desenvolver a doença.

Irisina e obesidade

Obesidade é a pandemia do século XXI e um preocupante problema de saúde pública. O excesso de peso aumenta o risco de doenças crônicas, como as conhecidas como síndrome metabólica e suas complicações, doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral, além de algumas formas de câncer.

As mudanças nos níveis de irisina foram observadas no soro de pessoas obesas. Estudos anteriores relataram a concentração reduzida de irisina em indivíduos obesos, enquanto alguns dos estudos recentes mostraram resultados opostos, em que os níveis de irisina estavam aumentados em condições de obesidade. Sugere-se que um estado de resistência à irisina pode ser observado durante o curso do desenvolvimento da obesidade, o que poderia explicar os níveis elevados de irisina nesses indivíduos.

