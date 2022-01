Cláudio Humberto Birra ideológica prejudica País com “greve caviar”

Por Cláudio Humberto | 5 de janeiro de 2022

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A paralisação que prejudica o País e sonega serviços públicos dos brasileiros que pagam por eles, já foi batizada de “greve caviar” por envolver os mais bem pagos integrantes do funcionalismo, como aqueles que atuam na Receita Federal e no Banco Central, por exemplo. A birra ideológica leva à recusa em trabalhar de pessoas que deviam servir ao público que rala, e muito, para pagar os altos salários.

Difícil explicar

Quem atua nessas carreiras chega a receber, incluindo gratificações, auxílios e outros penduricalhos, R$ 37,8 mil mensais. E querem greve?

Salário não é problema

Ideologia não é questão de concurso, mas a tentativa de sabotagem ficou clara com grupo do BC espalhando entrega de cargos de chefia.

Ninguém é de ferro

Iniciado pelos auditores da Receita às vésperas de Natal, o movimento se confundiu com o Ano Novo, e emendou com as férias de janeiro.

Ponta de inveja

Políticos, e a população, já perceberam que no fundo a “greve caviar” é somente uma forma de mostrar insatisfação por não terem aumento.

Biden define ativista como embaixadora no Brasil

O presidente Joe Biden já definiu que os Estados Unidos terão embaixadora em Brasília: a ativista democrata Elizabeth Frawley Bagley. Ela atuou na Secretaria de Estado de Bill Clinton, nomeada embaixadora em Lisboa, e na administração de Barack Obama foi “conselheira para Iniciativas do Secretário”. A Casa Branca já informou o Palácio do Planalto sobre a escolha da futura embaixadora e enviará pedido de agrément, isto é, solicitando o “ok” do governo brasileiro.

Bela boquinha

No governo Obama, Elizabeth Bagley arrumou na Secretara de Estado um cargo de “representante especial para Parcerias Globais”.

Sub do sub

Esse órgão é descrito como um “pequeno escritório” subordinado ao Subsecretário para Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente.

Já houve outras

Elizabeth Bagley não será a primeira embaixadora dos EUA no Brasil. A antecessora mais recente foi Liliana Ayalde, designada por Obama.

Uma no cravo…

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que libera os postos a comprarem etanol dos produtores, mas deu outra na ferradura, na tentativa de agradar os atravessadores, ou sejam, as distribuidoras.

Ano de investir

O governador de SP, João Dória, anunciou investimentos de R$ 27,3 bilhões em obras e serviços em 2022. Sem citar recursos federais, diz ser a “maior recuperação da capacidade de investimento da história”

Punição injusta

Os cruzeiros exigem vacinação, distanciamento testes, máscara, limpeza etc. “Estão sendo punidos por fazer lição de casa?”, questiona Pedro Campos, âncora do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes.

Marcou

Rodrigo Maia (DEM-RJ) caiu mesmo no esquecimento depois de deixar a presidência da Câmara. Removido ao baixo clero, o deputado já não é consultado nem para opinar em assuntos da bancada fluminense.

Outra farsa

Ao cumprir a ordem das empresas para liberar cobrança de malas, em 2016, a “agencia reguladora” Anac prometeu redução no preço das passagens. Era mentira. Pouco tempo depois, o aumento já era de 8%.

Triste realidade

Pesquisa Go2Mob revelou realidade complicada vivida pelas classes C e D. Na esteira da pandemia, 42,9% dos entrevistados afirmaram que os filhos deixaram ou pretendem deixar de estudar para ajudar em casa

Mandando bem

No Brasil, 78% de toda a população tomara ao menos uma dose de vacina contra covid. São quase 167 milhões de brasileiros. Difícil achar também um país, como o Brasil, onde 67,4% já têm as duas doses.

Pior que tá, fica

Se alta de 46,1% no diesel ao longo de 2021 impressionou, a TicketLog divulgou os dados de outros combustíveis com base em 21 mil postos. A gasolina ficou 46,7% mais cara e o etanol subiu 56,5% em um ano.

Pensando bem…

… obstrução no intestino dos outros é refresco.

PODER SEM PUDOR

Reunião espírita

Leonel Brizola confiou ao economista Marlan Rocha a missão de percorrer o interior do País para organizar o PDT, que acabara de fundar. Ao chegar em Barreiras, na Bahia profunda, Marlan procurou um militante getulista histórico, Aluízio Mármore, e pediu para organizar uma reunião com velhos trabalhistas das redondezas. Mármore apenas sorriu: – Amanhã cedo pego você no hotel e vamos ao cemitério. Estão todos lá.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

