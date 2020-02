Magazine Bloco da Preta arrasta multidão no Centro do Rio

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Preta Gil usou fantasia de crochê Preta Gil usou fantasia de crochê. Foto: Felipe Panfili/Divulgação Preta Gil usou fantasia de crochê Preta Gil usou fantasia de crochê. (Foto: Felipe Panfili/Divulgação) Foto: Felipe Panfili/Divulgação

Preta Gil dá mais uma vez a partida aos desfiles dos mega blocos cariocas, levando, segundo a Riotur, 320 mil pessoas ao Centro do Rio de Janeiro.

Em seu 11º ano de desfile, o Bloco da Preta escolheu homenagear o universo feminino, trazendo como tema “Mulheres que inspiram”. Preta, inclusive, regravou uma nova versão da primeira marchinha da história, “O Abre Alas”, de Chiquinha Gonzaga, que foi mostrada pela primeira vez ao público no desfile pela cantora e representantes de alguns dos mais famosos blocos femininos do carnaval carioca como “Mulheres de Chico”, “Mulheres Rodadas”, “Bloconcé” e o grupo “Samba que elas querem”.

Como já é tradicional, antes do desfile Preta recebeu sua animada corte no rooftop do Hotel Prodigy – passaram por lá David Brazil, Fernanda Paes Leme, Gominho, Fernando Torquato, Thaynara OG, Ju de Paula, Luana Xavier, Renata Meirelles, Nath Santos, Andre Nicolau, Hud, Thiago Fortes, Tomás Azulay e Patríck Doering. O Bloco ainda teve esse ano as presenças de Leticia Lima e Fabiana Karla, como convidadas especiais.

Além do Rio, o Bloco da Preta desfila este ano em Salvador, dia 21 de fevereiro no circuito Barra Ondina, e fecha a temporada da folia em 1º de março no circuito do Ibirapuera, em São Paulo.

Além da Preta, outros blocos agitaram a manhã deste domingo. O bloco Fogo e Paixão empolgou 45 mil pessoas no Largo de São Francisco, no Centro. O tradicional Suvaco do Cristo reuniu 35 mil foliões no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio.

