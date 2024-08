Ciência Blue Origin, de Jeff Bezos, lança com sucesso foguete com seis turistas

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Missão NS-26, que durou 10 minutos, levou seis tripulantes ao espaço. (Foto: Reprodução)

A Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, terminou com sucesso seu oitavo voo de turismo espacial. Denominada NS-26 (por ser o 26º voo do foguete New Shepard, considerando a soma dos tripulados com os de carga), a missão decolou nessa quinta-feira (29), às 10h da manhã (pelo horário de Brasília), do espaçoporto da Blue Origin, Launch Site One, em Van Horn, no oeste do Texas.

Depois da decolagem, foram necessários oito minutos para que o foguete New Shepard retornasse e pousasse na plataforma de lançamento. Pouco mais de 10 minutos depois do acionamento dos motores, a cápsula com os passageiros também já estava de volta à superfície.

“Ida e volta. Esse é apenas um dos voos mais limpos que já vi deste foguete. Mas por trás de cada foguete há uma equipe extraordinária”, disse a comentarista de lançamento da Blue Origin, Ariane Cornell, no retorno da cápsula. “A escuridão do espaço…não há como descrever. É algo impressionante. Tudo foi muito bom, não poderia ter tido uma experiencia melhor”, disse Rob Ferl, um dos tripulantes.

Além do oitavo voo de turismo espacial, foi a 26ª missão da New Shepard. Por enquanto, a Blue Origin levou 37 pessoas além da Linha de Kármán. Essa linha consiste na “fronteira” entre a Terra e

o espaço sideral.

A última missão da empresa foi em maio e durou 10 minutos. Antes disso, o último voo tripulado da Blue Origin havia sido agosto de 2022. Um mês depois, um foguete da empresa caiu, por conta de uma falha, logo após o lançamento. A nave não estava tripulada e não houve feridos, segundo a companhia.

Turistas espaciais

A bordo do foguete New Shepard, seis turistas espaciais cruzaram a Linha de Kármán, limite que define o início do espaço, a 100 km de altitude: a filantropa, empresária e ex-modelo Nicolina Elrick, o professor universitário Rob Ferl, o empresário Eugene Grin, o cardiologista Eiman Jahangir, a estudante universitária Karsen Kitchen e o empresário Ephraim Rabin. Kitchen, de 21 anos, se tornou a mulher mais jovem a ir ao espaço.

À exceção de Ferl e Jahangir, que tiveram seus assentos patrocinados pela NASA e por uma empresa de criptomoedas, respectivamente, os demais passageiros deste oitavo voo tripulado da Blue Origin são clientes pagantes.

O valor de um lugar em um voo turístico da empresa a bordo da cápsula New Shepard é estimado em cerca de US$250 mil a US$300 mil por pessoa (mais de R$1,5 milhão). Esses voos oferecem uma experiência de alguns minutos em microgravidade e uma vista da curvatura da Terra a partir do espaço suborbital.

2024-08-29