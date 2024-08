Saúde Frio aumenta o risco de infarto: saiba como se prevenir

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Com o clima mais frio, as artérias ficam mais resistentes e, com isso há elevação da pressão arterial. (Foto: PMPA/Divulgação)

Com as temperaturas bem baixas nos últimos dias em várias áreas do Brasil, surgem diversas preocupações com a saúde. E não são apenas as doenças respiratórias que ocorrem com mais frequência nessas temperaturas. O risco de infarto, por exemplo, pode aumentar em até 30% por conta do clima, especialmente entre pessoas mais idosas ou com fatores de risco.

De acordo com médica cardiologista Eliana Lopes Pires, o frio afeta a circulação sanguínea e o maior risco está em temperaturas abaixo dos 14ºC porque o índice de comprometimento cardiovascular fica em torno dos 30%.

“Nesta época, nós temos um índice maior de doença cardiovascular em decorrência dos fatores da fisiopatologia. Então, nós temos uma vasoconstrição, que é a redução da circulação sanguínea periférica, com aumento da concentração dela nos grandes vasos. Isso incorre automaticamente no aumento de demanda da função cardíaca através do aumento de pressão e do aumento da necessidade do corpo em manter um nível de temperatura que seja condizente com a qualidade de vida”, detalha.

Os médicos consideram a temperatura normal acima de 36ºC. Temperaturas inferiores a 35ºC são tratadas como hipotermia e exigem cuidados básicos em relação à prevenção. Mas o maior risco está em temperaturas abaixo de 14 ºC, neste patamar nós temos um índice de comprometimento cardiovascular em torno de 30%. E, a cada 10ºC de queda aumenta-se uma proporção de risco de 7%. Ou seja, se uma temperatura de 14ºC, você estiver em temperatura de 4ºC, a pessoa vai ter um risco de em torno de 37% de eventos cardiovasculares.

Prevenção

Por isso mesmo, nesse período de frio a prevenção contra infarto é ainda mais importante. E, para cuidar do coração, o mais adequado é ter alguns hábitos saudáveis e seguir dicas para se proteger dos malefícios das temperaturas baixas.

De acordo com o médico cardiologista Marco Miguita, algumas medidas bem simples já podem ajudar na prevenção contra o infarto, como evitar permanecer em ambientes fechados e com muita aglomeração.

“Isso pode potencializar o risco de gripes e infecções, por isso, se não for possível evitar estar em ambientes assim, por causa do trabalho, por exemplo, o ideal é a utilização de máscaras de proteção individual”, afirma o especialista. Além disso, ao sair de casa com temperaturas baixas, é preciso estar preparado e agasalhar o corpo, utilizando blusas e outros agasalhos.

O especialista também alerta que, para hipertensos, pessoas com diabetes ou obesidade e fumantes, os cuidados devem ser em dobro. Para os idosos, a mesma coisa. Aliás, é importante sempre garantir que os idosos se agasalhem bem e consumam bastante líquido.

Por fim, é preciso lembrar que os cuidados não devem surgir apenas na época de frio. “A rotina saudável que as pessoas mantêm ao longo do ano ajudam a evitar problemas no coração quando chega a época de temperaturas mais baixas. Por isso, é sempre importante fazer exercícios regularmente e equilibrar a alimentação, com um bom consumo de frutas, verduras e legumes”, orienta o médico.

