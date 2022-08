Rio Grande do Sul Boate Kiss: Justiça anula decisão do Tribunal do Júri

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2022

O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, matou 242 pessoas em 2013. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, matou 242 pessoas em 2013. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) julgou na tarde desta quarta-feira (3) as apelações contra a sentença que condenou os quatro réus do processo da boate Kiss. Os desembargadores da 1ª Câmara Criminal decidiram por anular o júri ocorrido em dezembro do ano passado. Por 2 votos a 1, entenderam por acatar nulidades alegadas pelas defesas. Com a decisão, os réus serão submetidos a novo julgamento.

Os quatro réus estão presos. O júri do caso Kiss, que iniciou no dia 1° de outubro de 2021 na Capital, durou dez dias. Elissandro Callegaro Spohr foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão; Mauro Londero Hoffmann, a 19 anos e 6 meses; Marcelo de Jesus dos Santos, a 18 anos; e Luciano Bonilha Leão, a 18 anos.

O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, matou 242 pessoas e deixou 636 feridos na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013.

Reportagem em andamento.

