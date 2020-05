Política Bolsonaro assina medida provisória que permite o pagamento antecipado em compras públicas durante a pandemia

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Por se tratar de uma medida provisória, a medida tem validade imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional Foto: Alan Santos/PR Por se tratar de uma medida provisória, a medida tem validade imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro editou uma MP (medida provisória), a MP 961, que permite o pagamento antecipado de compras do governo durante a pandemia do novo coronavírus e flexibiliza as normas da lei de licitações, a 8.666. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (07).

Por se tratar de uma MP, a medida tem validade imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O prazo regular para a tramitação de uma MP no Câmara e no Senado é de até 120 dias, mas devido à pandemia do novo coronavírus, uma nova regra permitiu que esse prazo caia para 16 dias.

De acordo com a MP, o pagamento antecipado de licitações poderá ser feito em duas ocasiões: quando for condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; quando propiciar significativa economia de recursos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política