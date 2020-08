O presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste sábado (08), que não pretende se envolver no primeiro turno das eleições municipais deste ano. “Não pretendo participar das eleições municipais no primeiro turno”, escreveu o chefe do Executivo nas redes sociais.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada para 15 de novembro. O segundo turno será realizado no dia 29 do mesmo mês. As eleições deste ano definirão os novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios espalhados pelo País.

Em 2020, 147.918.483 eleitores poderão votar no pleito, um aumento de 2,66% em relação às eleições de 2016, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A maioria do eleitorado é formada por mulheres, que representam 52,49% do total.