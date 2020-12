Política Bolsonaro diz que negocia com o Congresso adoção do voto impresso

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

O presidente Jair Bolsonaro prometeu a apoiadores em frente do Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira (07), lutar pelo retorno do voto impresso. “Quem discute somos nós e o Parlamento, e acima de nós está o povo brasileiro”, afirmou. Ele tem dito que a impressão do voto é uma solicitação do povo brasileiro e visa garantir idoneidade ao processo eleitoral.

Bolsonaro falou pouco no encontro desta segunda. Tirou muitas selfies, ouviu uma oração e um grupo de mulheres cantar para ele e fez inúmeras brincadeiras. Disse que não abraçaria um homem porque abraçar homem logo de manhã era estranho. E quando uma de suas fãs contou que a mãe havia pedido para ela dar um beijo na boca do presidente, ele devolveu: “Beijo na boca só se for de língua”, e gargalhou.

Uma conversa de duas mulheres na frente de Bolsonaro mostrou que ele tem razão ao declarar que seus apoiadores defendem o voto impresso. “Tudo o que está acontecendo agora é para tirar o presidente da próxima eleição”, disse, de forma vaga uma delas. “Sem o voto impresso a gente não consegue mesmo fazer nada, o povo precisa sair na rua e pressionar os parlamentares”, comentou outra. Bolsonaro só ouviu sem dizer nada.

