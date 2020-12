Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre amplia serviços em saúde com mudança de locais de atendimento

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Unidade de Saúde Laranjeiras teve seu serviço transferido para a Unidade de Saúde Morro dos Sargentos (foto) Foto: Cesar Lopes/PMPA Unidade de Saúde Laranjeiras teve seu serviço transferido para a Unidade de Saúde Morro dos Sargentos (foto). (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre está reformulando os locais de atendimento de quatro regiões da cidade. A partir desta segunda-feira (07) estão sendo transferidos os atendimentos das Unidades de Saúde Laranjeiras (região Leste / Nordeste), Jenor Jarros (região Norte / Eixo Baltazar), Vila Elizabeth (região Norte / Eixo Baltazar) e Pitinga (região Restinga / Extremo Sul).

A Unidade de Saúde Laranjeiras teve seu serviço transferido para a Unidade de Saúde Morro dos Sargentos. Localizada a poucos metros de distância, a Unidade de Saúde Morro dos Sargentos conta com sete médicos, dois dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia – garantidos durante todo o período de funcionamento, além de permanecer aberto até as 22h.

Antes, quem era atendido na Unidade Laranjeira sofria com alagamentos frequentes, falta de estrutura para procedimentos (com impossibilidade de reformas), somente um médico e horário limitado de funcionamento.

Já o serviço da Unidade de Saúde Jenor Jarros foi transferido para a Unidade de Saúde Ramos. No novo local, além do funcionamento até as 22h e ficar a 900 metros da antiga, a população conta com sete médicos, dois dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia – garantidos em tempo integral de funcionamento da unidade.

Na Jenor Jarros, a população tinha estrutura física precária, sem possibilidade de reformas, equipe simples com um único médico e horário de funcionamento limitado.

A Unidade de Saúde Vila Elizabeth passou o seu atendimento para a Unidade Nova Brasília. O local fica aberto 12 horas por dia, das 7h às 19h, e conta com cinco médicos, um dentista, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia, garantidos em tempo integral na unidade. Na unidade antiga, era somente um médico. O prédio irá abrigar uma nova equipe de saúde mental.

Os pacientes da Unidade Pitinga passam a ser atendidos na Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, também na Restinga. No novo local, aberto até as 20h, são seis médicos, dois dentistas, enfermeiros e técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia durante todo o horário de funcionamento da unidade.

Com a reformulação, todas as novas unidades de atendimento passam a ter distribuição de medicamentos em tempo integral.

