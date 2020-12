Política Bolsonaro justifica alta na conta de luz com nível de represas e risco de apagões

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Presidente ressaltou que "as represas estão em níveis baixíssimos" e que o período de chuvas ainda não veio Foto: Alan Santos/PR Presidente ressaltou que "as represas estão em níveis baixíssimos" e que o período de chuvas ainda não veio. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou via redes sociais nesta terça-feira (01), que o País corre o risco de ter apagões. A declaração foi para justificar o aumento na conta de luz.

Em resposta a um comentário em sua página oficial no Facebook, o chefe do Executivo ressaltou que “as represas estão em níveis baixíssimos” e que o período de chuvas ainda não veio. A fala foi direcionada ao comentário de um usuário que disse: “A conta de luz vai aumentar. Obrigado PR.”

Na segunda-feira (30), a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou a retomada do sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz a partir desta terça. Por conta da pandemia da Covid-19, o mecanismo havia sido suspenso em maio.

A agência havia acionado a bandeira verde, sem cobrança de taxa extra, até o fim deste ano, mas a decisão foi revisada na segunda-feira, para a vermelha patamar dois. “As represas estão níveis baixíssimos. Se nada fizermos poderemos ter apagões. O período de chuvas, que deveriam começar em outubro, ainda não veio. Iniciamos também campanha contra o desperdício”, escreveu Bolsonaro.

De acordo com a Aneel, não é possível manter a bandeira verde nas atuais condições. Agora, as tarifas terão bandeira vermelha em seu segundo patamar, com uma taxa extra de R$ 6,243 a cada 100 kWh.

A justificativa relacionada à seca também foi apresentada pelo diretor da Aneel, Efrain Pereira da Cruz. Ele destacou “afluências críticas” nos principais reservatórios do País, no Sudeste e Centro-Oeste, além do Sul, e deterioração nos meses de outubro e novembro.

A situação já implicou no acionamento de termelétricas, o que pressionou o custo de geração de energia no País, que desde setembro já retomou o consumo de energia no patamar pré-pandemia.

