Bolsonaro minimiza dificuldades econômicas e diz que é preciso deixar as "coisas impossíveis" na mão de Deus

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de evento para pastores evangélicos na manhã desta sexta-feira. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou as dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil em evento para pastores evangélicos na manhã desta sexta-feira (27), em Goiânia (GO). Bolsonaro disse que devemos deixar “as coisas impossíveis na mão de Deus”.

Ao repetir que “o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente” os efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia, o presidente citou que “aqui não tem desabastecimento, temos dificuldades, mas qual é a solução para isso? É a resiliência, é ter fé, é ter coragem, é acreditar”.

“Por muitas vezes, ou quase sempre, dobrar os joelhos, e buscar uma alternativa, pedir uma alternativa. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, mas as coisas impossíveis deixar na mão de Deus”, afirmou.

Bolsonaro citou a união do público evangélico e disse que não iria comentar os dados divulgados pela Folha acerca das intenções de voto da categoria: “Folha disse que os evangélicos estão divididos. Baseado no Datafolha? Sem comentário”.

O presidente participou de um evento religioso com representantes da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Após o discurso, ele deixou o templo e foi cumprimentar fiéis.

Mais cedo, ao chegar na capital, o presidente desembarcou no antigo aeroporto e cumprimentou o público que aguardava sua chegada atrás de uma cerca montada no local. Ele parou e tirou foto com os eleitores.

Em seguida, o presidente liderou um passeio de moto com apoiadores até a entrada da igreja Assembleia de Deus. Bolsonaro chegou à igreja, que fica no setor Fama, por volta de 10h.

O político pilotou uma moto levando o deputado federal Major Vitor Hugo na garupa. Ele usou capacete, o parlamentar, não.

Lula no Planalto

Bolsonaro também disse nesta sexta-feira que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a intenção de fazê-lo chegar novamente ao Palácio do Planalto. Fachin também comanda o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“(Fachin) Botou para fora só para vê-lo livre. Segundo o Supremo, ele é livre, ele disputa as eleições. Ninguém vai botar o cara para fora com condenações grandes, em três instâncias, para ficar passeando por aí”, afirmou Bolsonaro durante transmissão ao vivo nas redes sociais. “Colocou para fora, no meu modesto entendimento, para ser presidente da República”, completou.

Bolsonaro observou, ainda, que conhece a “vida pregressa” de Fachin. “Foi militante de esquerda, advogado do MST”, declarou o presidente, numa referência ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Em mais um ataque ao sistema de urnas eletrônicas, Bolsonaro afirmou que os checadores contratados pelo TSE para as eleições são “gente ligada a PT, PC do B e PSOL”. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

