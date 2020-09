Política Bolsonaro será submetido a cirurgia na próxima semana

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Presidente será submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um cálculo na bexiga na próxima sexta-feira (25), em São Paulo Foto: Alan Santos/PR Presidente será submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um cálculo na bexiga na próxima sexta-feira (25), em São Paulo. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

Em uma semana que promete ser intensa em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro será submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um cálculo na bexiga na próxima sexta-feira (25), em São Paulo. O presidente está com o cálculo vesical há cinco anos.

Na próxima semana, Bolsonaro participará da Assembleia Nacional da ONU (Organização das Nações Unidas), por meio de um vídeo gravado nesta semana. Ainda está prevista uma viagem a Resende, no Rio de Janeiro.

O Supremo Tribunal Federal também poderá decidir sobre como será o depoimento do presidente no inquérito que investiga uma suposta interferência na Polícia Federal. A Advocacia Geral da União defende que o depoimento não seja presencial. O procedimento cirúrgico, que será realizado na sexta-feira, é considerado simples. Esta será a quinta cirurgia de Bolsonaro em dois anos.

Em 2018, ainda candidato à presidência, ele foi operado após um atentado a faca em Juiz de Fora, Minas Gerais. Depois, fez três intervenções para desobstrução intestinal, retirada da bolsa de colostomia e de correção de hérnia. No dia sete de julho, o presidente foi diagnosticado com a Covid-19, período em que ficou em isolamento no Palácio da Alvorada.

