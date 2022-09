Cláudio Humberto Bolsonaro tem maior média semanal em pesquisas

Por Cláudio Humberto | 24 de setembro de 2022

Levantamento semanal da Potencial Inteligência para o Diário do Poder que agrega as pesquisas estaduais para presidente aponta que o petista Lula lidera a corrida pelo Palácio do Planalto, com 43,4% das intenções de votos, contra 36,8% de Jair Bolsonaro, que representa o melhor resultado médio do presidente candidato à reeleição desde o início do estudo, há 14 semanas. Ciro Gomes (PDT) é o terceiro colocado com 6,7%, seguido pela emedebista Simone Tebet, com 3,9%.

Distância encurtou

Tanto o candidato petista, quando Bolsonaro subiram na média, mas a distância entre os dois diminuiu na última semana.

Menos brancos e nulos

Os votos brancos e nulos estão caindo desde meados de agosto e agora são somente 3,8%, em média, em todos os estados.

Outros menores

No início do estudo, em junho, além dos quatro principais nomes da disputa todos os outros somados tinham 5,1%. Agora são 2,3%.

Base ampla

A Potencial Inteligência analisa os resultados de mais de mil pesquisas, considerando quase 38 mil entrevistas de institutos de todo o país.

Musk conecta Amazônia à internet 4 meses depois

O ministro Fábio Faria (Comunicações) foi à Amazônia inaugurar uma obra que não se vê: a conexão à internet das escolas da região por meio da Starlink, prometida pelo empresário sul-africano Elon Musk. A surpresa das crianças com a novidade só não foi maior do que a com a velocidade do cumprimento da promessa. Foram quatro meses entre a visita de Musk ao Brasil, articulada por Faria, e a videochamada desta sexta (23) entre o empresário e estudantes usando a internet Starlink.

Surpresa geral

“Espero que vocês estejam gostando do sinal da internet”, disse Elon Musk ao conversar com as crianças pela tecnologia que ele criou.

Missão cumprida

Fábio Faria estava visivelmente emocionado e disse estar muito feliz de cumprir a promessa. “As crianças são o futuro do nosso país”, disse.

Importância devida

Presidente e chefe de operações da SpaceX, Gwynne Shotwell veio pessoalmente explicar às crianças o funcionamento do sistema Starlink

Testemunho de pai

Vídeo devastador, em Alagoas, mostra o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Luiz Dantas denunciando o filho, governador Paulo Dantas (MDB), no escândalo de funcionários fantasmas, investigado pela PF. Ele conta ter sido traído e apela aos alagoanos que não se deixem enganar.

Precedente recente

Lula tem ameaçado “regular a mídia”, antigo projeto petista de inspiração fascista. Elogiado pelo petista, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, cortou o sinal da CNN no país, fechou jornais e prendeu jornalistas.

Embrapa manda bem

O ex-ministro Alysson Paolinelli, indicado ao Nobel da Paz, relatou em artigo para o Diário do Poder projeto do LabCerrado, da Embrapa, para usar pó de rocha (basalto) como fertilizante natural. Para promover a recuperação de solo degradado em áreas de baixo índice pluviométrico.

Novo patamar

Assim como a gasolina, o preço médio do etanol despencou 12,42%, segundo levantamento TicketLog em 21 mil postos. Goiás é o destaque com os menores preços do país: R$4,97 e R$3,41, respectivamente.

Ignorância

Bolsonaro atribuiu a “muita água batizada” consumida por Lula e à ignorância do petista a afirmação de que o governo obriga a população a pintar suas casas de verde e amarelo. É apenas o nome do programa.

Vitória indiscutível

Coordenadora de Saúde do Idec, Ana Navarrete comemorou a sanção sem vetos por Bolsonaro do fim do rol taxativo da ANS: “Vitória dos pais e mães de crianças autistas e com paralisia cerebral”, disse.

Progressão progressista

Ocultando que tinha HIV, um catarinense foi condenado a 12 anos de prisão por homicídio após manter relações desprotegidas por 10 anos com a esposa, que morreu sem saber. Em dois anos, a pena “progride”.

Sinal de quê?

Resultados políticos voltaram a ficar de fora, esta semana, dos assuntos mais buscados na internet, segundo o Google Trends. Mesmo no auge da campanha, política e eleição não interessam muito ao brasileiro.

Pensando bem…

…capiaus nunca se deram bem com socialistas refinados.

PODER SEM PUDOR

Teatral, sempre

O ex-governador Carlos Lacerda era dado a gestos teatrais, não apenas em público, no exercício da política, mas até mesmo em sua casa. Certa vez, ao encontrar um passarinho morto na gaiola que o empregado esquecera ao sol, ele gritou, com a ave inerte na mão e o braço estendido: “Contempla tua obra, assassino!”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

