Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

O presidente Jair Bolsonaro deve ir a Bagé para participar de um evento de entrega de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro deve ir a Bagé nesta sexta-feira (31) para participar de um evento de entrega de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida. Segundo a prefeitura do município gaúcho, o presidente também vai conhecer e inaugurar a Escola Cívico-Militar do Colégio São Pedro.

Na terça-feira (28), o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, cumpriu agenda em Brasília (DF). Dentre os assuntos debatidos, por videoconferência, com o ministro da Cidadania, Onxy Lorenzoni, estiveram a Praça Cidadania e Cultura, do bairro Ivo Ferronato e a Barragem Arvorezinha. “Ótima conversa com o ministro. Encaminhamos importantes temas para os bageenses e seguiremos em busca de mais avanços para a cidade”, destacou Divaldo.

Após ficar quase 20 dias sem sair do Palácio da Alvorada, devido à Covid-19, Bolsonaro retoma a agenda de viagens pelo país. A previsão é que Bolsonaro visite nesta quinta-feira (30) a Bahia e o Piauí.

Nesta quinta-feira, o roteiro prevê uma ida a São Raimundo Nonato (PI), para visitar a Serra da Capivara e para Campo Alegre de Lourdes (BA), para inaugurar a adutora que capta água do Rio São Francisco. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deve acompanhá-lo.

Hamilton Mourão

Já o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, será a principal atração da segunda edição do seminário Juntos para Recomeçar, promovido pela AL-RS (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul). O evento será realizado nesta sexta-feira (31), das 10h às 11h. O evento será virtual, obedecendo às recomendações de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus, com transmissão ao vivo pela TV AL e redes sociais da Assembleia (Facebook e YouTube).

A ideia é discutir caminhos da retomada do crescimento do país depois da Covid-19. Após sua fala, diretamente de Brasília, o vice-presidente responderá a cinco perguntas de lideranças empresariais e políticas do Rio Grande do Sul. A mediação será do superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia, jornalista André Machado, com participação do presidente do Parlamento, deputado Ernani Polo (PP).

Na primeira edição do evento, em 27 de junho, durante uma hora e meia os economistas Gustavo Grisa e Aod Cunha, diretamente de São Paulo, avaliaram cenários, responderam a perguntas e sugeriram ações a serem implementadas pelo RS para retomada da atividade econômica e recuperação da produtividade.

Transmissão

A transmissão do seminário pela TV AL-RS, no canal 16 da NET/Claro, canal aberto 61.2 na Região Metropolitana e YouTube ou no Facebook da Assembleia Legislativa do RS. As informações são da prefeitura de Bagé, do jornal O Globo e da AL-RS.

