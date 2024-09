Geral Bombardeio em Beirute atinge área residencial; Israel diz que o alvo era o quartel-general do Hezbollah

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Uma nuvem de fumaça dominou o céu da capital do Líbano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Israel bombardeou Beirute, capital do Líbano, nesta sexta-feira (27) – no que foi o maior ataque israelense desde o início do conflito com o grupo extremista Hezbollah, segundo a agência Reuters. Uma nuvem de fumaça dominou o céu da capital.

Várias explosões atingiram o sul da cidade pouco mais de uma hora após o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU. Imagens postadas em redes sociais mostram o momento do ataque, em que diversos prédios foram atingidos, e a enorme nuvem gerada pelos mísseis.

Segundo as Forças Armadas de Israel, foi realizado um “ataque de precisão” ao quartel-general do Hezbollah. O órgão informou que o QG (quartel-general) está localizado entre edifícios residenciais em Dahieh, Beirute, “como parte da estratégia do Hezbollah de usar o povo libanês como escudo humano”.

Fontes ouvidas pela Reuters disseram que o alvo do ataque israelense era o chefe do grupo extremista libanês, Hassan Nasrallah.

O Hezbollah perdeu o contato com Nasrallah, informou a agência Reuters com base no relato de uma fonte próxima à organização extremista.

Autoridades de Israel dizem que altos funcionários do Hezbollah estavam na sede no momento do ataque. Ainda não havia resposta oficial do Hezbollah sobre o ataque ou sobre a situação do chefe do grupo extremista, Hassan Nasrallah. A fonte israelense da agência Reuters disse que as Forças de Defesa de Israel ainda não têm confirmação se ele foi atingido.

Segundo a agência Reuters, uma fonte próxima ao Hezbollah afirma que Nasrallah não foi atingido pelo bombardeio – informação repetida pela agência iraniana Tasnim. O governo iraniano, que financia o grupo extremista, disse à agência que ainda está checando a condição do líder.

Em um primeiro comunicado, o Hezbollah não mencionou Nasrallah, mas condenou o ataque israelense, que teria atingido prédios residenciais.

O grupo também condenou a comunidade internacional, a qual seria “conivente” com Israel, por “dar uma plataforma para que Netanyahu continue a espalhar mais mentiras e enviar mais ameaças”, em alusão ao discurso na Assembleia Geral da ONU.

Uma fonte do Hezbollah confirmou à agência Reuters que o chefe do Conselho Executivo do grupo extremista, Hashem Safieddine, está vivo após o bombardeio.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nessa sexta-feira (27) que eliminaram comandantes da unidade de Mísseis do Hezbollah que opera no sul do Líbano em bombardeios realizados no sul de Beirute, capital libanesa.

O comandante da divisão de Mísseis, Muhammad Ali Ismail, e seu vice, Hussein Ahmad Ismail, foram mortos. A FDI afirmou ainda que outros comandantes e membros do Hezbollah também foram eliminados no ataque, mas não os nomeou. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/bombardeio-em-beirute-atinge-area-residencial-israel-diz-que-o-alvo-era-o-quartel-general-do-hezbollah/

Bombardeio em Beirute atinge área residencial; Israel diz que o alvo era o quartel-general do Hezbollah

2024-09-27