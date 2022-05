Inter Boschilia passa por artroscopia e desfalca o Inter por 11 jogos

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

O jogador passa por problemas no joelho mais uma vez na carreira Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

O meia Gabriel Boschilia realizou na manhã desta sexta-feira (13) uma artroscopia no joelho direito e desfalca o colorado por 6 semanas. Nós últimos dias, O atleta relatou um desconforto no local e o clube optou pela intervenção cirúrgica.

É a segunda vez que Boschilia tem problemas no joelho desde que vestiu a camisa colorada, em janeiro de 2020. Naquela ocasião, em outubro, o jogador precisou operar o joelho direito, devido a ruptura do ligamento cruzado anterior. Na oportunidade, atleta ficou sete meses sem atuar, devido a sua recuperação. Foi a segunda vez que Boschilia rompeu o mesmo ligamento do joelho direito. Em 2017, quando jogava pelo Mônaco, da França, o meia também passou por cirurgia e também ficou sete meses sem atuar.

Na atual temporada, Boschilia soma 11 partidas, oito pelo Campeonato Gaúcho e três pela Brasileirão, com três assistências. Atleta iniciou a temporada como titular com Alexander Medina, mas com a chegada dos reforços acabou perdendo espaço. Nas últimas semanas, o jogador relatou desconforto no joelho direito e vinha fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular na tentativa de minimizar o problema. Entretanto, visando abreviar a recuperação e deixar o atleta em plenas condições, o clube optou pela intervenção cirúrgica.

Desde que chegou ao Internacional, em 2020, ele soma 60 jogos, com cinco gols marcados e cinco assistências. Boschilia tem contrato com o colorado até o final da temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

