Mano Menezes é recebido na Rádio Grenal e fala sobre seu início de trajetória no Inter

13 de maio de 2022

Na manhã desta sexta-feira (13), o técnico Mano Menezes esteve presente no estúdio da Rádio Grenal e participou do programa Futebol Alegria do Povo. O treinador que está há menos de um mês comandando o colorado e vem conquistando bons resultados falou sobre diversos assuntos e falou o “novo ambiente” que existe com sua chegada no clube.

“Eu procuro, embora tenha a fisionomia meio fechada dentro do campo, eu tento dar uma leveza para um ambiente que é muito duro. A gente tem que, sem perder a disciplina, ter uma leveza adequada para que eles rendam e se sintam bem” – destacou Mano Menezes.

Mano também ressaltou o bom início de sua equipe, que em seus cinco jogos até aqui, segue invicta sob seu comando. Apesar dos bons resultados, as últimas três partidas tiveram um desempenho ofensivo abaixo do esperado e possível, e o treinador reconheceu.

“Para uma proposta propositiva a parte ofensiva de contrução está a quem do que deveria estar. Quando você diz que vai propor, tem que estar no campo do adversário e fazendo isso você vai ter que ter uma construção de ataque mais bem preparada. Nesse aspecto vamos ter que avançar bem, pois as coisas não estavam boas” – revelou o treinador.

Dentro da parte ofensiva, que segundo Mano Menezes tem que ser aprimorada, um nome que vem ganhando destaque com o torcedor colorado mas que não conseguiu manter o brilho nos últimos jogos, foi Alexandre Alemão. Mano revelou os motivos dessa queda de rendimento e como vai lidar com o atleta.

“Ele perdeu um pouco do timing de dominar a bola e passar. Eu disse pra ele que a turma é outra. Ele não vai sair correndo com a bola e passar por três em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Agora vai receber orientação pra isso, vai devagar e vai crescer de novo. Isso também pela expectativa que se cria, se fala de ‘Haalemandowiski’, ele ouve, a família também” – respondeu.

Um fator que também se aplica a parte ofensiva e vem causando dúvidas no torcedor é sobre a utilização de Taison e Alan Patrick juntos, por serem dois atletas de qualidade e que foram contratações que animaram o torcedor do Inter. O treinador falou sobre essa possibilidade.

“O Taison hoje joga por dentro. Antes jogava por fora, mas hoje é por dentro. Podem atuar juntos em diversas formações, mas nenhum dos dois pela beirada” – revelou Mano Menezes.

Dentro da longa exclusiva concedida pelo técnico colorado nos estúdios da Rádio Grenal, foi questionado o foco do Inter entre as duas competições que tem em disputa, a Copa Sul-Americana e Brasileirão. Mano fez questão de espantar qualquer tipo de ideia que se tinha sobre o clube focar em apenas uma competição.

“Não tem como priorizar hoje. Mas você não entra em um campeonato pensando em não passar de fase ou algo do tipo. A ideia é buscar a classificação na Sul-Americana também, faltam dois jogos em casa” – respondeu o técnico.

Mano Menezes e o Inter agora pensam no Corinthians, adversário deste sábado (14), no Beira-Rio. O treinador busca voltar a vencer e seguir invicto no comando colorado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

