O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta quarta-feira (6), com os investidores aguardando a decisão do Banco Central sobre a nova taxa de juros e após a agência de classificação de risco Fitch revisar a perspectiva da nota do Brasil para negativa. O Ibovespa caiu 0,51%, aos 79.063 pontos.