Notas Brasil Juiz Marcelo Bretas é internado com Covid-19 no Rio

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

O juiz Marcelo Bretas, responsável pelas ações da Lava-Jato no Rio, foi internado com Covid-19 na segunda-feira (4), na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, ele foi hospitalizado para a realização de exames e tem quadro de saúde estável. À revista Época, o juiz disse que estava “bem”.

