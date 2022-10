Economia Bradesco vai permitir uso de saldo de outro banco para fazer Pix; entenda como vai funcionar

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O banco é o primeiro a oferecer essa possibilidade para o crédito a destinatários em qualquer instituição financeira. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Bradesco começou nessa quarta-feira (5), a oferecer a seus clientes pessoas físicas a possibilidade de, ao fazer um Pix, debitar o valor no próprio banco ou em outros bancos em que sejam correntistas. A nova funcionalidade utiliza o open finance, sistema de compartilhamento de informações financeiras implantado pelo Banco Central (BC).

O que torna a função possível é o iniciador de pagamentos, ferramenta criada pelo BC dentro do open finance que permite que o cliente “autorize” um banco a realizar pagamentos por ele, o que reduz as etapas em transações online. O Bradesco é uma das poucas instituições do País autorizadas a atuar como iniciador.

O banco é o primeiro a oferecer essa possibilidade para o crédito a destinatários em qualquer instituição financeira. Para utilizar a função, o usuário acessa a área do Pix no aplicativo do Bradesco e opta pelo débito do valor nas contas que mantém em outras instituições. Em seguida, é direcionado ao ambiente do outro banco, em que faz a autenticação e confirma a transação.

“A implementação da nova funcionalidade vai proporcionar ainda mais conveniência aos nossos clientes para realizar suas transferências via Pix”, diz Antonio Daissuke, diretor de conta corrente e cash management do Bradesco. “A novidade é mais um atrativo que incentiva a adesão ao open finance.”

Com o iniciador de pagamentos, os bancos têm reforçado funções que permitem uma espécie de gestão financeira sem que os clientes saiam de seus aplicativos. No começo de setembro, o Banco do Brasil passou a permitir que os clientes transferissem recursos de contas em outros bancos para o Banco do Brasil, também através do Pix, direto no aplicativo do banco público, por exemplo.

O Bradesco vai liberar a nova funcionalidade aos clientes de forma gradual. O banco informa ainda que o cliente dará autorização a cada transação que fizer.

Nubank

O aplicativo do Nubank apresentou instabilidade na manhã dessa quarta. Clientes reclamaram que não conseguiram realizar serviços como Pix, pagamento de contas e até checagem de saldo e extrato.

Nas redes sociais, usuários se indagaram sobre operações não concluídas e questionam o banco sobre casos urgentes.

O site Downdetector, que monitora a disponibilidade de serviços digitais, registrou mais de 5 mil relatórios de problemas enviados por clientes durante a manhã.

No fim da tarde, o banco digital disse que os problemas estavam resolvidos.

“Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações já estão normalizadas. O Nubank esclarece que o app passou por uma oscilação temporária em função de atualizações de rotina”, respondeu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia