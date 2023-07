Economia Brasil cria mais de 1 milhão de vagas de emprego formal no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Dado do Ministério do Trabalho é resultado de 1.914.130 admissões e de 1.756.932 desligamentos no mês. No primeiro semestre o saldo foi de 1.023.540 empregos

O Brasil criou 157.198 vagas com carteira assinada em junho, resultado de 1.914.130 admissões e de 1.756.932 desligamentos. No mesmo mês do ano passado foram criadas 155.123 mil vagas. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho.

O estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, em junho de 2023 contabilizou 43.467.965 vínculos, o que representa uma variação de +0,36% em relação ao estoque do mês anterior.

No acumulado do ano (janeiro/2023 a junho/2023), o saldo foi de 1.023.540 empregos, resultado de 11.908.777 admissões e 10.885.237 desligamentos. Nos últimos 12 meses (julho/2022 a junho/2023), foi registrado saldo de 1.651.953 empregos, decorrente de 22.863.154 admissões e de 21.211.201 desligamentos (com ajustes até junho de 2023).

O setor de serviços continua sendo o grande empregado. No mês, os 5 grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos: Serviços (+76.420 postos); Agropecuária (+27.159 postos); Construção (+20.953 postos); Comércio (+20.554 postos); e Indústria (+12.117 postos), principalmente na Indústria de Transformação (+9.707 postos).

Referente à criação de mais de 20 mil vagas no comércio, as oportunidades nesse setor ocorreram principalmente no comércio varejista de produtos farmacêuticos (+2.533) e na fabricação de produtos alimentícios (+8.425), respectivamente.

Onde estão os empregos

As cinco regiões do Brasil apresentaram saldo positivo de novas contratações.

Sudeste (+76.081 postos, +0,34%)

Nordeste (+33.624 postos, +0,48%)

Centro-Oeste (+21.547 postos, +0,57%)

Norte (+14.105 postos, +0,67%)

Sul (+9.587 postos, +0,12%)

2023-07-27