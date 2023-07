Porto Alegre Leilão eletrônico de lotes residuais no Complexo do Porto Seco, em Porto Alegre, será dia 3

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

A prefeitura publicou a abertura do edital no dia 12 de julho, em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre Foto: Divulgação/PMPA (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A disputa do leilão eletrônico para a alienação de oito lotes municipais, localizados nos limites da área do Complexo do Porto Seco, na Zona Norte de Porto Alegre, será através de sessão pública, prevista para a quinta-feira (03), às 9h, via Portal de Compras Públicas.

A prefeitura publicou a abertura do edital no dia 12 de julho, em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre. A venda dos terrenos residuais é destinada especificamente para empresas dos setores de logística industrial e transporte. O valor estimado de arrecadação é de R$ 16.272.300.

Empresas interessadas em participar da disputa, precisam, obrigatoriamente, realizar sua inscrição prévia no portal. É preciso efetivar também o registro de proposta inicial nos lotes desejados. Editais e anexos podem ser visualizados no mesmo site.

O leilão é promovido pelo Município de Porto Alegre, através da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio. O primeiro leilão eletrônico para venda de imóveis no Complexo Porto Seco ocorreu em abril, quando sete imóveis foram vendidos.

