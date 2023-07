Economia Brasil já tem 10 milhões de acessos 5G e supera previsão de operadoras

O sinal 5G está disponível em todas as capitais e cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A internet móvel de quinta geração (5G) atingiu a marca de 10,1 milhões de acessos em maio, onze meses após o início da operação comercial da nova tecnologia no País. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que divulgou a informação, esse número representa cerca de 4% do total de celulares conectados à internet no Brasil.

O serviço de internet móvel com tecnologia 5G foi lançado no mercado brasileiro em 06 de julho de 2022 – começou por Brasília. E, desde então, a cobertura do serviço, por meio da instalação de antenas, também está se espalhando em ritmo superior ao estabelecido pelas regras do edital de leilão das frequências da Anatel.

O edital do 5G estabeleceu como compromisso a instalação de 632 estações rádio-base (Erbs) por operadora no primeiro ano. Assim, Vivo, Claro e TIM deveriam ter colocado em operação um total de 1.896 estações até agora. No entanto, já há 9.481 estações licenciadas nas capitais, o equivalente a cinco vezes o previsto.

“Essa corrida é efeito da competição. Se uma empresa coloca antena, as outras tendem a colocar também, porque o 5G é algo que atrai mais clientes”, diz Moisés Queiroz Moreira, membro do conselho diretor da Anatel.

Como resultado dessa maior disponibilidade de acesso, o 5G tem crescido num ritmo mais acelerado em comparação ao início do 4G. “O 4G demorou 26 meses para alcançar a marca de 10,1 milhões de acessos. Isso mostra que as pessoas estão mais ávidas e propensas a adotar a nova tecnologia do que quando implantamos o 4G”, dis Marcos Ferrari, presidente da Conexix, entidade que representa as operadoras.

Gastos

Levantamento da GSMA (associação global das operadoras de redes móveis) estima que o 5G no Brasil deve atingir a marca de 36,2 milhões de acessos até 2025, e chegar a 179 milhões de acessos em 2030, ou 77% do total de celulares ativos. “A crescente cobertura das redes 5G no Brasil deve impulsionar a aceitação do serviço, que também será favorecida pelo aumento da oferta de smartphones”, observa o líder de análise da GSMA, Pau Castells.

O estudo da GSMA mostra também que o Brasil está à frente da média de cobertura 5G na América Latina, onde a nova tecnologia encontra-se em estágio incipiente: a taxa de uso do 5G na região é de cerca de 2% do total de conexões, com perspectiva de atingir 11% apenas em 2025.

Hoje, 184 municípios já são atendidos pelo 5G no País. Mas, como a instalação de antenas está incompleta, não alcança todos os bairros dessas cidades. O edital da Anatel previa a obrigação da instalação do 5G em todas as capitais até setembro de 2022, meta já cumprida.

A próxima etapa é a oferta do serviço em cidades com mais de 500 mil habitantes, até julho de 2025. Esses municípios, porém, já têm o 5G oferecido por pelo menos uma das operadoras.

Além da cobertura de antenas ainda relativamente baixa, a GSMA aponta em seu relatório que parte dos consumidores ainda não vê motivos para mudar para a nova geração de internet, já que isso implica em gastos com a troca de celular e com planos maiores de pacotes de dados, que são mais caros.

