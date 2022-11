Brasil Brasil registra 13.501 casos e 26 mortes por coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

País registrou mais de 689 mil mortes desde início da pandemia.(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Brasil registrou 13.501 casos e 26 mortes por covid em 24 horas. Desde o início da pandemia, a doença matou 689.468 mortes no país, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (26) pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 35.163.004.

Ainda segundo o boletim, 34.193.847 pessoas se recuperaram da doença e 279.689 casos estão em acompanhamento. O boletim de hoje não traz os dados atualizados de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Piauí, Maranhão e Tocantins.

De acordo com os dados disponíveis, São Paulo lidera o número de casos de covid-19, com 6,18 milhões, seguido por Minas Gerais (3,90 milhões) e Paraná (2,77 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (153,5 mil). Em seguida, aparece Roraima (178,5 mil) e Amapá (180,9 mil).

Em relação às mortes, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, São Paulo apresenta o maior número (176.133), seguido de Rio de Janeiro (76.054) e Minas Gerais (63.943). O menor número de mortes está no Acre (2.029), Amapá (2.165) e Roraima (2.176).

Vacinação – Até estes sábado, foram aplicadas 492,8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 180,8 milhões como primeira dose e 163,3 milhões como segunda dose. A dose única foi aplicada em 5 milhões de pessoas. Outras 101 milhões já receberam a primeira dose de reforço e 37,6 milhões já foram vacinadas com a segunda dose de reforço.

Vacinas bivalentes

O Ministério da Saúde disse, nesta sexta-feira (25), que o primeiro lote de vacinas bivalentes da Pfizer contra a covid chega ao Brasil no início de dezembro. O governo federal não detalhou ainda quantas doses virão e qual público será contemplado com os novos imunizantes.

O posicionamento do Ministério da Saúde foi divulgado três dias após esse tipo de vacina ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e no mesmo dia em que a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, alertou para “possível nova onda” de Covid e apontou que a vacinação está “muito aquém” do esperado.

A atuação do governo federal também foi criticada, na quinta-feira (24), pelo presidente do Instituto Butantan. Dimas Covas disse que o grupo poderia estar se planejando para oferecer uma vacina trivalente contra covid, que está em fase de desenvolvimento, mas falta interesse e planejamento no atual governo.

Na atual fase, o Brasil enfrenta um baixo índice de aplicação das doses contra a Covid. De acordo com os dados mais atualizados do consórcio de veículos de imprensa, somente 49,4% dos brasileiros tomaram a dose de reforço.

