Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Rio Grande do Sul teve 21.283 novos processos desse tipo de janeiro a agosto Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Brasil registrou, em média, 480 novos processos de crimes de trânsito por dia neste ano, segundo dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Ao todo, foram registradas 116.597 ações entre janeiro e agosto. Os crimes de trânsito configuram dez artigos previstos no Código de Trânsito Brasileiro dentro da área do Direito Penal.

Entre eles, estão: homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastar-se do veículo do local do sinistro para fugir de responsabilidade penal ou civil, condução com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e participar de corrida ou competição automobilística em via pública. As penas podem chegar a até dez anos de prisão.

Os tribunais que registraram mais processos nos oito primeiros meses de 2024 são os dos seguintes Estados:

– Rio Grande do Sul: 21.283

– Minas Gerais: 17.197

– São Paulo: 13.689

– Paraná: 7.311

– Santa Catarina: 6.775

Já Amapá, Sergipe e Acre apresentam os menores números, com 683, 638 e 457 ações no mesmo período, respectivamente.

