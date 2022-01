Saúde Brasil tem mais de 69% da população com segunda dose da vacina contra a covid

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2022

Dose de reforço foi aplicada em mais de 39,8 milhões de pessoas, número corresponde a 18,54% da população brasileira. (Foto: Myke Sena/MS)

Os dados do consórcio de veículos de imprensa do domingo (23) mostram que 148.273.871 pessoas estão totalmente imunizadas. Este número representa 69,02% da população. A dose de reforço foi aplicada em 39.833.008 pessoas, o que corresponde a 18,54% da população.

15 Estados não divulgaram dados da vacinação. Os Estados com oa maiores percentuais de totalmente imunizados (2ª dose + dose única) são: São Paula (79%), Piauí (75,75%), Minas Gerais (73,12%), Mato Grosso do Sul (72,30%) e Rio Grande do Sul (71,90%).

— Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 148.273.871 (69,02% da população);

— Total de pessoas que receberam a dose de reforço: 39.833.008 (18,54% da população);

— Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 162.971.067 (75,86% da população);

— Total de doses aplicadas: 351.077.946 (80,96% das doses distribuídas para os Estados);

— 11 estados e o DF divulgaram dados novos: AC, AM, BA, DF, ES, MA, MS, PA, PE, PI, RN, SP;

— 15 estados não divulgaram dados novos: AL, AP, CE, GO, MG, MT, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, TO.

Casos

O Brasil registrou no domingo 84.230 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 24.044.437 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 148.212 – a maior marca registrada até aqui e marcando o sexto recorde seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +309%, indicando tendência de alta nos casos da doença.

O país também registrou 166 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 623.145 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 292 — a maior registrada desde 1 de novembro. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +129%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença.

