Colunistas Briga de coturno

Por Leandro Mazzini | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Crédito: Izânio Façanha)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os advogados envolvidos na defesa do ex-comandante da PM Fábio Augusto, já detido, e de Anderson Torres – o ex-secretário de Segurança do DF que desembarca hoje dos EUA para vestir algemas – têm um trunfo na mão para tentar amenizar a situação judicial da dupla. Há meses a PMDF tentou, por mais de uma ocasião, a retirada dos aloprados acampados em frente ao QG do Exército, mas o comando da Força impediu, por se tratar de área militar. Existia relatório da Secretaria informando os riscos. Dia 27 de dezembro houve uma última tentativa de remoção do grupo, em vão. Tropas do EB chegaram e dispensaram os policiais. A PM, então, passou apenas a monitorar o grupo.

Rei do chocolate

Os gastos que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou esconder no decreto de sigilo de 100 anos revelam compras curiosas e questionáveis. A Coluna levantou que só com a Casa do Chocolate, de Taguatinga, ele pagou R$ 46.472,22, de 2020 a 2022. Na cidade de Americana (SP), a 885 km da capital, a Presidência gastou num único dia (15 de abril de 2022) R$ 1.187,26 em combustíveis no Autoposto Moraes e Moraes. E aparece também em Brasília uma compra de R$ 81 no Petshop Armazém do Gato em 2019.

Termômetro da praça

Um levantamento do Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas mostra que a confiança dos pequenos empresários industriais cresceu 2.8 pontos, em dezembro de 2022. Em contrapartida, houve queda de confiança dos donos de pequenos negócios do Comércio (-1,1 pontos) e Serviços (-0,3 pontos). No geral, o Índice de Confiança das micro e pequenas empresas registrou recuo de 0,5 pontos.

Soja na saca

A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a produção de grãos da safra 2022/23 chegue a 310,9 milhões de toneladas. O volume representa crescimento de 14,5%, cerca de 39,3 milhões de toneladas a mais a serem colhidas do que na temporada passada. O principal produto cultivado no Brasil é a soja, e a expectativa para a colheita da safra atual é de 152,7 milhões de toneladas: 22,2% superior à da safra de 2021/22.

Luiz O.

Luiz Orlando Carneiro começou a carreira em 1959 como repórter setorista no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, esperando famosos para noticiar. Luiz O. foi um senhor repórter, gentleman das redações, lorde da comunicação que desfilava como um magistrado entre os togados. Não à toa ganhou o apelido de “12º ministro do STF”. Cobriu como ninguém o Judiciário em Brasília, em 60 anos de profissão, e conhecia o jazz como poucos. Morreu aos 84, ontem. Sua partida, sem o adeus, foi a melhor sintonia de uma sentença divina sob notas de um jazz silencioso.

Maceió em alta

A CVC, principal operadora de turismo do País, divulgou a relação de destinos turísticos mais vendidos ao longo de 2022. Maceió (AL) foi a campeã, seguida de Porto Seguro (BA), Natal (RN) Recife (PE) e Fortaleza (PE). Segundo o prefeito da capital alagoana, JHC, o resultado é fruto do trabalho de divulgação da cidade em outras regiões, do preparo e das atrações para receber os turistas. Maceió também já havia sido escolhida como o destino mais procurado para turistas em janeiro.

ESPLANADEIRA

# Gerdau Minas cede espaço no uniforme do time feminino de vôlei do Minas Tênis para apoiar projeto do Instituto Superação: Formação pelo Esporte.

# Antonio Moreira Leite assume presidência da Associação Brasileira de Franchising.

# Tartaglia Arte lança dia 21 catálogo da exposição ‘Brasília Arquetípica”, de Naura Timm, no Centro Cultural Correios RJ.

# CBTOGO, franquia do café Cheirin Bão, abre unidade no Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana (RJ).

# Simpress fecha 2022 com faturamento de mais de 1 bilhão.

# Felipe Scudeler Salto assume como Economista-chefe especialista em Política Fiscal da Warren.

Colaboraram Carolina Freitas e Sara Moreira.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas