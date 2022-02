Colunistas Briga no PROS

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Eurípedes Junior vê contra si denúncias de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. (Foto: Reprodução)

A briga do PTB é matinê perto da disputa pelo controle do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Num script de acusações mútuas, dois grupos se digladiam pelo controle da legenda dominada por Eurípedes Junior, com bunker em Goiânia. Além das notórias gastanças com dinheiro de fundo partidário – como compra de helicóptero –, Eurípedes vê contra si denúncias de lavagem de dinheiro e ocultação de bens desfilarem no TJDFT. Sua defesa argumenta que são requentadas, e que o MPF mandou arquivar anteriores.

Trapalhada

Não bastasse, houve a trapalhada de um advogado que tentou audiência com desembargador, seu ex-professor, em nome do presidente do PROS. Ele causou constrangimento a ponto de ser intimado a se explicar.

Dores

Com um processo avançando numa Turma do TJDFT que pode apear o presidente do cargo, o senador Telmário Mota tomou as dores do amigo e solicitou reunião com o desembargador que pediu vista, após voto do relator pela destituição de Eurípedes.

No tapetão

Adivinha quem quer voltar? Primeiro governador preso pela PF, José Roberto Arruda (PL) tenta na Justiça derrubar a inelegibilidade e ensaia pré-candidatura ao governo do DF após articular chapas nos bastidores desde 2008.

Lula x França

Não é segredo dentro do PT, das hostes à cúpula: o sonho de Lula da Silva é o partido conquistar o governo de São Paulo, além de se reeleger presidente da República. É um projeto inadiável, mesmo que para isso ele atropele aliados de décadas, como o PSB.

Saldo eleitoral

Ao convidar Geraldo Alckmin para a sua chapa, o petista resolve dois desafios: um vice palatável e o caminho aberto para um petista ao Palácio dos Bandeirantes. Faltou combinar com o PSB. Na corrida para o governo, seu maior expoente paulista, Marcio França, tem saldo eleitoral melhor que nomes petistas na região metropolitana.

Serras peladas

Desmatamentos recordes e a leniência que queimam a imagem do Brasil são pouco perto do que o governo promete fazer com as florestas. O Decreto 10.966 do presidente Bolsonaro oficializa “pequenas Serras Peladas” em meio à Amazônia.

Chave da floresta

O governo criou o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e uma comissão interministerial para o monitoramento. Sem eufemismos oficiais, é a chave da floresta para os garimpeiros desmatarem com respaldo da lei.

OAB nos rincões

Canal direto com o Conselho e uma Ordem sem ideologias partidárias. São metas de Beto Simonetti, novo presidente nacional da OAB. Ele quer conhecer a realidade dos advogados nos rincões, e levar estruturas para onde os pares não têm a atenção das instituições.

Desvio

Há uma turma que deveria estar enviando produtos de refinaria no Estado da Bahia para determinadas localidades em São Paulo (capital e interior), mas na verdade desvia para Paulínia, onde o calor lembra o do Saara.

Vestígios

Mesmo apagando as marcas para não haver vestígios da rota extra-oficial, a operação não está passando despercebida pelas autoridades.Investigadores e técnicos da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e da Secretaria de Fazenda do governo paulista prometem providências, em breve, para acabar com a farra – com apoio do pessoal do giroflex.

Cadastros

O INSS não sabe o que fazer com os militares chamados para atendimento nas agências. Para minorar o cenário, o presidente do órgão, José Carlos Oliveira, soltou como solução da prova de vida a interface digital das movimentações financeiras e cadastrais de beneficiários. O desafio são os processos de concessão de novos benefícios.

Viagem eleitoral

Entrou no escopo de projeto eleitoral a conta de R$ 80 mil – em passagens e hospedagens – do secretário de Cultura, Mario Frias, e de seu chefe de gabinete, Hélio Ferraz, na viagem a Nova York. Frias é candidato bolsonarista a deputado federal, cuja campanha será coordenada por Ferraz, e articula o apoio dos lutadores do tatame.

Zero Quatro

A saga eleitoral da família Bolsonaro não se resume a filhos, agregados e amigos próximos. A ex-esposa do capitão, Cristina Bolsonaro, mãe de Jair Renan, o Zero Quatro, será candidata a deputada federal.

Arte e fé

A volta dos Paralamas do Sucesso em turnê nacional soa como salvação para os ouvidos dos brasileiros, que sofrem com tanta música ruim da nova geração que paga divulgações nas rádios. Como cita Herbert em “Alagados”, a arte de viver da fé. É o que o Brasil precisa hoje.

Letras no paraíso

O Festival CAJU de Leitores, em Caraíva (BA), festa literária que vem saindo do prelo, tem o Instituto Vale como um dos principais patrocinadores. E tende a ser a versão baiana da Flip de Paraty. Num vilarejo hoje mais conhecido como point praiano de famosos.

