Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

Dentre as apreensões há três fuzis, três submetralhadoras e duas espingardas calibre 12, entre outras armas. (Foto: Divulgação)

Policiais civis e militares desencadearam, na noite de sexta-feira (23), a operação “Saturação de Área” em Porto Alegre, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo em regiões de maior incidência à criminalidade, além de contribuir para a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais na capital gaúcha.

As intensivas, desenvolvidas nos bairros Mário Quintana e Costa e Silva, na Zona Norte, foram realizadas pela Brigada Militar por meio do CPC (Comando de Policiamento da Capital) e pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Polícia Civil.

Durante as diligências, os policiais localizaram depósitos de armas de fogo e apreenderam 25 armas, 1.366 munições, seis coletes balísticos e 25 celulares. Ao todo, 28 homens foram presos durante as ações. Estima-se que o prejuízo ao crime organizado possa ultrapassar a soma de meio milhão de reais.

Apreensões

Dentre as apreensões há três fuzis, três submetralhadoras, duas espingardas calibre 12, um revólver, 16 pistolas, diversos carregadores de arma de fogo, rádios comunicadores, balanças de precisão e porções de entorpecentes.

O comandante do CPC, coronel Luciano Moritz destacou que a operação “é a resposta das forças de segurança contra as facções que insistem em criar a instabilidade nas comunidades. A resposta será sempre enérgica e no sentido do enfraquecimento desses grupos criminosos. Deixando o alerta que jamais ousem o enfrentamento contra as corporações, pois a resposta será ainda mais forte”.

O diretor do DHPP, delegado Mario Souza afirmou que “foi uma operação em conjunto histórica contra o crime organizado, causando um forte prejuízo aos criminosos que insistem em determinar mortes na capital.”

O Tenente-coronel Rafael Tiaraju, comandante do 20º BPM (Batalhão de Polícia Militar), afirmou: “estamos trabalhando incessantemente na zona norte de Porto Alegre a fim de promover a redução dos indicadores de criminalidade e combater com afinco as ações das organizações criminosas que atuam na capital. O objetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil são únicos: proporcionar a segurança da comunidade e envidar esforços no combate ao crime organizado”.

