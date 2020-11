Celebridades Bruna Linzmeyer sobre sexualidade: “Conquistei um lugar de respeito”

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Em live, a atriz falou sobre sexualidade, carreira e do namora com a DJ Mara Supernova Foto: Reprodução/Instagram Em live, a atriz falou sobre sexualidade, carreira e do namora com a DJ Mara Supernova. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Com mais de 10 anos de carreira nas telinhas, Bruna Linzmeyer também ficou conhecida pela personalidade forte. Em live, a atriz falou sobre sexualidade, carreira e do namora com a DJ Mara Supernova. Linzmeyer analisou a sua trajetória de 10 anos como atriz e revelou que ainda se vê naquela Bruna do começo.

“Esses 10 anos significam tanta coisa, muito trabalho… Me vejo tanto naquela Bruna de 10 anos atrás, encantada e sonhando com as coisas. Eu sou muito orgulhosa desses anos. Tiveram pessoas muito generosas comigo, que acreditaram em mim. Eu fico um pouco assustada até hoje porque eu não sonhava em ser atriz, tinha outros sonhos. Fico um pouco chocada que a minha vida tenha se tornado isso. É louco, mas é muito legal”, contou.

Outro assunto de destaque na conversa foi a sexualidade. A atriz tem sido uma ativista e questionadora de alguns dogmas impostos pela sociedade.

“Acho que eu já conquistei um lugar de respeito que as pessoas não me xingam tanto quanto me xingavam há alguns anos. Ainda existe uma tentativa de me agredir dizendo que o que eu vivo não é normal. E será que eu quero ser normal? O que é ser normal? Você achar anormal duas mulheres juntas, se amando? Então não sei se quero ser normal. Esses deslocamentos de linguagem, de como a gente vê as coisas me interessa muito”, ressaltou.

Bruna também lembrou sobre a importância do empoderamento feminino: “Fico feliz que as coisas que eu vivo possam reverberar para o mundo. Quando eu me vi namorando uma mulher, as pessoas falando sobre isso, e não tinha quase mais ninguém falando sobre naquele momento, não na televisão, na publicidade. E as pessoas começaram a me perguntar, comecei a responder e tudo isso foi acontecendo. É claro que eu escolho todos os dias falar sobre isso, porque eu acho importante. Eu não tive isso quando eu tinha 15 anos, poderia ser legal ter tido. Fico feliz de ouvir que faz sentido.”

Agora, quando Bruna fala de relacionamento, a atriz revela que o namoro com a DJ Mara Supernova vai muito bem.

