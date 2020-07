Celebridades “Não ficamos, nunca”, diz Bruna Marquezine ao negar rumores de affair com Arthur Aguiar

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Bruna veio a público em seu próprio perfil. Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine quebrou o silêncio e falou sobre os rumores de que teria vivido um affair com Arthur Aguiar, ex-marido de Mayra Cardi, na época em que os dois integravam o elenco da novela “Em Família”. Na madrugada deste domingo (5), no Twitter, a atriz respondeu post do colunista Léo Dias, que dizia: “Marquezine e Arthur [Aguiar] ficaram, sim! Bastidores das gravações de EM FAMÍLIA, novela das oito. Por isso a [Giovanna] Lancellotti terminou com ele. Eu noticiei na época”.

Duas horas após a publicação, Bruna veio a público em seu próprio perfil. “Ah, pronto. Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando ‘convencer’ ninguém pq estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer”, disparou.

A reação da atriz foi o suficiente para colocar o nome dela e de Léo Dias nos TTs na manhã deste domingo (5). Uma internauta questionou: “Como assim a Bruna Marquezine ficou com o Arthur Aguiar?? Sério que ela teve esse desprazer?? Alguém pode me dizer que é meme? Pq não tô acreditando kkk”, escreveu. Marquezine respondeu: “Pois é, menina! Como assim? Ou é meme ou é fanfinc”.

