Celebridades Brunna Gonçalves sensualiza de biquíni e fã dispara: “Ludmilla que lute”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Brunna provocou a esposa em postagem. Foto: Reprodução/Instagram Brunna provocou a esposa em postagem. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves resolveu presentear seus seguidores do Instagram na tarde desta terça-feira (17) com alguns cliques bem sensuais. A esposa de Ludmilla surgiu de biquíni em uma lancha, fazendo pose e ostentando “carão”. O clique foi feito em um cenário paradisíaco, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. “Impossível não fazer a fileirinha com essas fotos nesse paraíso hahah”, legendou ela.

Nos comentários, fãs e amigos logo foram exaltar a beleza da morena: “Uma Barbie perfeita!”, comparou uma seguidora. “Mulherão maravilhosa”, declarou outra. “Ludmilla que lute pra tirar as fotos da sua esposinha maravilhosa”, brincou uma terceira internauta.

Ainda em Angra dos Reis, recentemente, o casal postou fotos em clima de romance. Abraçadinhas e com biquínis pequenininhos, as duas chamaram atenção pela boa forma.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário