Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Bruno Mars fará um show exclusivo beneficente para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A apresentação será no dia 1º de outubro, em São Paulo. Para concorrer a um par de ingressos do show, é necessário doar R$ 50 no site oficial. Cada doação garante um número e o sorteio acontece no dia 12 de julho.

2024-06-13