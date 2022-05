Mundo Cada vez mais comum, o uso de aplicativos de mensagens vem dificultando o monitoramento de tiroteios e chacinas nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Nova geração usa tecnologia que protege privacidade e dificulta vigilância de pessoas capazes de realizar ataques. (Foto: Reprodução)

Antes de dois homens armados de 18 anos matarem 31 pessoas em ataques a tiros separados nas últimas duas semanas, eles recorreram a uma variedade de aplicativos de mídia social para compartilhar mensagens privadas preocupantes.

Tanto o atirador de Uvalde, no Texas, quanto o de Buffalo, em Nova York, usaram aplicativos como Snapchat, Instagram, Discord e Yubo para conhecer pessoas e compartilhar seus planos violentos com elas. No caso do tiroteio em Buffalo, o atirador também usou a plataforma de streaming de vídeo Twitch para divulgar seu ataque mortal.

Esses aplicativos – muitos dos quais foram adotados pela Geração Z – estão mal equipados para policiar esse conteúdo. Eles são fundamentalmente projetados para manter as comunicações privadas, apresentando desafios diferentes do Facebook, YouTube e Twitter, onde mensagens e vídeos violentos foram amplificados por algoritmos para milhões de espectadores.

A maneira como a geração usa as mídias sociais de forma mais geral pode tornar obsoletos anos de trabalho para identificar e identificar sinais públicos de violência iminente, alertam especialistas em mídia social.

“Há essa mudança para espaços mais privados, conteúdo mais efêmero”, disse Evelyn Douek, pesquisadora sênior do Knight First Amendment Institute da Universidade de Columbia. “As ferramentas de moderação de conteúdo que as plataformas estão construindo e sobre as quais discutimos são meio datadas.”

O governador do Texas, Greg Abbott, disse na quarta-feira que o atirador de Uvalde, identificado pelas autoridades como Salvador Rolando Ramos, 18 anos, escreveu nas redes sociais “vou atirar na minha avó” e “vou atirar em uma escola primária” pouco antes do ataque. O Facebook confirmou que as mensagens foram enviadas de forma privada, mas se recusou a dizer quais de suas redes sociais foram usadas.

Stephen Garcia, que se considerava o melhor amigo de Ramos na oitava série, disse anteriormente ao The Washington Post que Ramos usava o aplicativo Yubo, uma plataforma onde os usuários podem deslizar o dedo no perfil um do outro, no estilo Tinder, ou sair em salas de transmissão ao vivo e virtualmente “conhecer” outros usuários jogando e conversando.

A porta-voz da Yubo, Amy Williams, disse em um e-mail que a empresa não pode divulgar informações fora de solicitações diretas das autoridades, mas que está investigando uma conta que foi banida de sua plataforma.

“Estamos profundamente entristecidos por esta perda indescritível e cooperando totalmente com a polícia em sua investigação”, disse ela.

No caso do ataque em Buffalo, o atirador Payton Gendron enviou um convite para uma sala de bate-papo na plataforma de mensagens instantâneas Discord que foi aceita por 15 usuários, o que lhes permitiu percorrer meses de escritos volumosos e discursos racistas de Gendron, o Post relatou. Os usuários que clicaram na sala também puderam ver um fluxo de vídeo online, onde as imagens do ataque de Buffalo foram transmitidas. Esse ataque também foi transmitido no Twitch, um serviço de transmissão ao vivo popular entre os usuários de videogame.

Discord e Twitch não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O Twitch conseguiu remover a transmissão dois minutos depois que o atirador começou a atirar, disse Angela Hession, chefe de confiança e segurança da empresa, anteriormente. O site tem um sistema de escalação de horas para lidar com denúncias urgentes, como violência transmitida ao vivo.

Desde então, o Discord disse que as mensagens eram visíveis apenas para o suspeito até que ele as compartilhasse com outras pessoas no dia do ataque.

Na esteira dos ataques a tiro de alto nível nos últimos anos, comunidades, distritos escolares e empresas de tecnologia fizeram grandes investimentos em sistemas de segurança destinados a erradicar a violência na esperança de evitar um ataque antes que ele aconteça. O Distrito Escolar Independente Consolidado de Uvalde já usou um programa apoiado por inteligência artificial para verificar postagens de mídia social em busca de possíveis ameaças anos antes do ataque, embora não esteja claro se ele estava em uso no momento do atentado mais recente.

Mas essas ferramentas estão mal equipadas para lidar com a crescente popularidade do streaming de vídeo ao vivo e mensagens privadas ou temporárias, que são cada vez mais usadas por jovens adultos e adolescentes. Essas mensagens estão fechadas para pessoas de fora, que podem identificar os sinais de alerta de que um indivíduo problemático pode estar prestes a causar danos a si mesmo e aos outros.

Essas redes sociais mais recentes também têm muito menos histórico de lidar com conteúdo violento e são menos propensas a ter políticas e pessoal para responder à incitação à violência em seus serviços, disseram especialistas.

