Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O líder do Campeonato Brasileiro tem mais uma disputa decisiva pela frente. Na próxima quarta-feira (10), o colorado recebe o Sport, no Beira-Rio, pela 35ª rodada. Com a competição na reta final, o foco vira todo em buscar os três pontos para se manter na liderança e conquistar o título.

E para enfrentar a equipe de Recife, o técnico Abel Braga deverá ter o retorno de Caio Vidal na titularidade. Com o garoto, Abel pretende apostar na velocidade pelo lado do campo, tentando furar o esquema defensivo do adversário. Marcos Guilherme pode servir como opção para o segundo tempo da partida.

Rodrigo Dourado também deve retornar. O volante cumpriu suspensão contra o Athletico-PR. Agora, volta no lugar de Rodrigo Lindoso, que ocupou a vaga do capitão contra a equipe paranaense. Na lateral esquerda, Uendel substitui Moisés, que também está suspenso.

Thiago Galhardo, que teve nessa semana uma frustrada negociação com o Al-Hilal, volta a ficar à disposição do técnico Abel Braga. O jogador sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda, e não atua desde a vitória de 1 a 0 sobre o Goiás, no dia 10 de janeiro.

Portanto, o provável Inter tem:

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

A partida com o Sport ocorre nesta quarta, às 19h, no Beira-Rio. O Inter lidera o Brasileirão com 66 pontos, enquanto o Leão soma 38 e está em 14º lugar.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

