Brasil Caixa Econômica Federal demite ex-vice-presidente por assédio sexual e moral

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

A CGU publicou a portaria do desligamento no Diário Oficial da União Foto: Marcelo Camargo/ABr A CGU publicou a portaria do desligamento no Diário Oficial da União. (Foto: Marcelo Camargo/ABr) Foto: Marcelo Camargo/ABr

Por determinação da CGU (Controladoria-Geral da União), a Caixa Econômica Federal demitiu por justa causa o ex-vice-presidente do banco Antônio Carlos Ferreira de Sousa. Funcionário de carreira, ele estava afastado do cargo desde julho de 2022, quando sugiram denúncias de assédio sexual e moral durante a presidência de Pedro Guimarães, que comandou a instituição financeira entre 2019 e 2022.

A CGU publicou na sexta-feira (22) a portaria do desligamento no Diário Oficial da União. Durante a gestão de Guimarães, Sousa foi vice-presidente de Estratégia de Pessoas e de Logística e Operações.

Além da demissão, o ex-vice-presidente está impedido de ocupar cargos comissionados ou funções de confiança no Poder Executivo federal por oito anos. Desde a divulgação das denúncias, Sousa estava afastado do cargo, mas continuava trabalhando na Caixa.

Na época da divulgação das acusações de assédio moral e sexual contra Pedro Guimarães, que pediu demissão em junho de 2022, a Caixa criou um canal interno de denúncias. Com base nos relatos recebidos no Contato Seguro da Caixa, o banco investigou os casos e constatou várias ocorrências de assédio por parte de Sousa.

Em nota, a Caixa afirmou que não tolera nenhum tipo de assédio por parte de dirigentes ou empregados. O banco também informou ter começado a investigar os casos por meio da corregedoria interna e que o processo seguiu as regras de administração pública.

“Com a finalização das investigações feitas dentro dos ritos da governança, o banco enviou o relatório conclusivo à CGU (Controladoria-Geral da União) em outubro de 2023. O ex-dirigente já estava afastado do cargo desde julho de 2022. Com a ciência da decisão da CGU, a Caixa iniciará as providências devidas para o cumprimento”, informou a assessoria de imprensa do banco.

