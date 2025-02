Bruno Laux Câmara instalará comissão especial para debater PEC que permite o parcelamento de dívidas dos municípios com a Previdência Social

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Novo presidente da Câmara deve instalar uma comissão especial para analisar a PEC que permite o parcelamento de dívidas dos municípios com a Previdência Social. (Foto: Mário Agra/Câmara)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Atenção ao municipalismo

O novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), adiantou que deve instalar uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que permite o parcelamento de dívidas dos municípios com a Previdência Social. Já validada pelos senadores, a medida deve começar a ser debatida pelo colegiado logo após a indicação dos líderes partidários para o início de seu funcionamento. Em participação no Encontro de Prefeitos e Prefeitas em Brasília, nesta terça-feira, Motta garantiu que a pauta municipalista é legítima e vai ter andamento na Câmara. “A PEC é urgente e necessária para que os novos gestores possam conduzir suas administrações com tranquilidade e ter olhos voltados para a população”, destacou o deputado.

Pedágios mais justos

O Parlamento gaúcho vai instalar no próximo dia 18 de fevereiro a Frente Parlamentar em Defesa de um Novo Modelo de Pedágio no Polo Rodoviário de Pelotas, na região sul do RS. Presidido pelo deputado Zé Nunes (PT), o colegiado deve trabalhar na busca de tarifas mais justas para os pedágios na região, considerando o impacto econômico sobre os usuários, além de garantir a manutenção e melhoria da infraestrutura rodoviária. Nunes propõe ainda que o grupo trabalhe por mais transparência e eficiência na gestão dos recursos arrecadados, fortalecendo a economia local e reduzindo os impactos ambientais. “Esta Frente Parlamentar será um espaço para unir esforços políticos e sociais em busca de soluções que atendam às necessidades da população e impulsionem o desenvolvimento da região”, destaca o deputado.

Abertura do Legislativo

Em discurso nesta terça-feira na sessão solene de abertura do ano legislativo na Assembleia gaúcha, o governador Eduardo Leite relembrou as vítimas das enchentes que atingiram o RS em 2024, além de destacar os inúmeros impactos infraestruturais e econômicos gerados a partir do evento climático. O líder gaúcho discorreu ainda sobre a execução de medidas do Plano Rio Grande, destinado à reconstrução do Estado, além de mencionar o equilíbrio fiscal e a redução nos indicadores de criminalidade conquistados nos últimos anos. Leite entregou ao presidente da Casa, deputado Pepe Vargas (PT), a Mensagem Anual do Executivo ao Parlamento estadual, apresentando um balanço do ano de 2024 sob a ótica de seu governo, além das prioridades do RS para 2025.

Climatização racionada

Frente a uma série de denúncias sobre o racionamento no uso de ar condicionado no Pronto Atendimento da Cruzeiro do Sul, na Zona Sul de Porto Alegre, o deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União) esteve no local nesta terça-feira realizando uma vistoria. O parlamentar recebeu relatos de servidores que atuam sob a constante falta de energia elétrica no prédio, além do recebimento de orientação da CEEE Equatorial para a utilização restrita do gerador. Duarte constatou ainda que muitas salas de espera estão com ventiladores de teto desligados e poucos aparelhos de ar-condicionado funcionando. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia gaúcha, o deputado oficiou o grupo Equatorial solicitando explicações sobre a medida de racionamento e a razão da frequente falta de abastecimento de energia elétrica no posto de Saúde.

Zé Gotinha no iBest

O nacionalmente conhecido Zé Gotinha, mascote do Programa Nacional de Imunização, está novamente entre os finalistas do Prêmio iBest, que neste ano realizará sua cerimônia de premiação em Porto Alegre, nesta sexta-feira (14). No ano passado, o personagem idealizado em 1986 pelo artista Darlan Rosa já havia sido premiado na categoria “Brand Persona”, em reconhecimento ao seu impacto no mundo digital e sua contribuição nas campanhas de imunização. Criado em 1996 e reformulado em 2020, o Prêmio iBest reúne influenciadores e criadores de conteúdo de destaque no Brasil, sendo considerado a maior referência no reconhecimento do melhor conteúdo digital do país.

* Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/camara-instalara-comissao-especial-para-debater-pec-que-permite-o-parcelamento-de-dividas-dos-municipios-com-a-previdencia-social/

Câmara instalará comissão especial para debater PEC que permite o parcelamento de dívidas dos municípios com a Previdência Social

2025-02-12