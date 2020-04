Armando Burd Câmara tenta abrir o cofre

Por Armando Burd | 14 de abril de 2020

Os deputados federais cumpriram, ontem à noite, o compromisso que têm com governadores e prefeitos: aprovaram projeto de auxílio financeiro a Estados e municípios durante seis meses. Visa compensar a perda das receitas de impostos por causa da pandemia. O placar foi de 431 votos a favor e 70 votos contrários.

No total, o impacto é de 89 bilhões e 600 milhões de reais, que o Ministério da Fazenda não tem agora.

Contraproposta envolve cortes

O governo federal já avisou que vai vetar a proposta. Reconhece as dificuldades de Estados e municípios, mas alega que tem as suas próprias pedras para carregar. Qualquer negociação, com valor abaixo do aprovado, só ocorrerá se governadores e prefeitos apresentarem uma planilha com cortes em suas despesas. De outro jeito, as portas ficarão fechadas.

Maquinação versus bom senso

Para tapar rombos nos orçamentos, há os que pretendem criar e aumentar impostos de qualquer modo. É o pessoal da pressa com assento na União, nos Estados e nos municípios. Encastelados em gabinetes, veem apenas a questão do dinheiro em caixa, nada mais.

Do lado oposto estão os defensores do Programa de Redução da Carga Tributária. Conseguem perceber que o País começa a enfrentar um plano inclinado, capaz de conduzir à recessão. Se prevalecer a inteligência e a vontade de reaquecer a Economia, os que têm bom senso adotarão a segunda fórmula. A desoneração será uma forma de combater o desemprego que vai crescer.

Enfrentando a crise

Quartorze integrantes da Comissão Especial de Combate aos Privilégios, presidida pelo deputado estadual Sebastião Melo, reuniram-se em teleconferência ontem. Como resultado, será entregue hoje documento ao presidente da Assembleia, deputado Ernani Polo, com várias propostas. Algumas delas: 1) promover encontro entre todos os poderes para debater sobre a nova divisão do bolo tributário ao final deste mês, diante da queda da arrecadação. 2) Se não chegarem a um acordo, o Legislativo deve elaborar projeto nesse sentido para votação em regime de urgência, que será aprovado.

Cenário preparado

Sem que o governo federal tenha chegado à orientação única sobre combate ao coronavírus, a novela Preço da Teimosia aproxima-se dos capítulos finais.

Solidariedade

Uma semana depois de lançada a convocação do Ministério da Saúde para formar um banco de dados, 693 mil profissionais se cadastraram e 323 mil informaram que estão à disposição para atuar na linha de frente.

Não se dispersaram

Para enfrentar a pandemia, cada país esquece dos demais e cuida de seu quintal. O que aconteceu em 1851 deveria servir de exemplo. Representantes de toda a Europa se reuniram para a Primeira Conferência Sanitária Internacional. Foram discutidos os custos econômicos e de saúde impostos por doenças como a cólera, que atingiam o continente.

Outro exemplo

Em 1902, ministros da Saúde de 11 países, incluindo o Brasil, promoveram em Washington a Primeira Convenção Sanitária Internacional das Repúblicas Americanas. O resultado foi a criação de um órgão, embrião da Organização Pan-Americana da Saúde.

Sai mais do que pão quente

Analistas da Bolsa de Valores recomendam e nem precisam explicar: é hora de comprar ações das grandes redes de farmácias.

Heroísmo brasileiro

Hoje estão sendo assinalados 75 anos do começo da batalha da Força Expedicionária Brasileira (FEB) em Montese, que estava em poder das tropas nazistas. Sua conquista permitiria aos Aliados avançarem para o Norte da Itália.

Nada intimou

A topografia favorecia o adversário, que ocupava posição dominante na área. A isso se acrescentavam o frio e a neve, jamais enfrentados. A 17 de abril de 1945, após intensos tiroteios, a FEB tomou Montese, sob comando do general Mascarenhas de Moraes.

Entusiasmado, o general Willis Crittenberger, comandante do IV Corpo de Exército norte-americano, declarou: “Com o brilho do seu feito, os brasileiros estão em condições de ensinar a outros exércitos como se conquista uma cidade.”

Sem distinções

A pandemia não deixou ninguém de fora e pegou a todos: países ricos, pobres, remediados…

