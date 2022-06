Saúde Caminhar pode prevenir dor no joelho em idosos

11 de junho de 2022

Caminhadas regulares e frequentes ajudam a evitar novas crises de artrose. (Foto: Reprodução)

Um novo estudo promissor sugere que caminhar pode evitar a dor no joelho para pessoas com osteoartrite (artrose). Os pesquisadores entrevistaram mais de 1.000 pessoas com 50 anos ou mais com osteoartrite do joelho, o tipo mais comum de artrite nos Estados Unidos. Alguns tiveram dor persistente no início, enquanto outros não.

Após quatro anos, aqueles que começaram sem dores frequentes no joelho e caminharam para se exercitar pelo menos 10 vezes tiveram menos probabilidade de experimentar novos episódios regulares de rigidez ou dores ao redor dos joelhos e tiveram menos danos estruturais nesta articulação.

O estudo sugeriu que as pessoas com osteoartrite do joelho que têm pernas tortas podem se beneficiar particularmente da caminhada. A pesquisa demonstra o potencial de uma maneira fácil – e gratuita – de combater um dos culpados mais comuns de dor no joelho entre adultos mais velhos.

As descobertas representam “uma mudança de paradigma”, disse a Dra. Grace Hsiao-Wei Lo, professora assistente do Baylor College of Medicine em Houston e principal autora do estudo.

A pesquisa sugere que o exercício pode ajudar a controlar a osteoartrite em outras articulações, acrescentou ela, como nos quadris, mãos e pés. “Todo mundo está sempre procurando algum tipo de droga. Isso destaca a importância e a probabilidade de que as intervenções para a osteoartrite possam ser algo diferente, incluindo o bom e velho exercício.”

A osteoartrite, às vezes chamada de artrite de “desgaste”, afeta mais de 32,5 milhões de adultos nos EUA e ocorre quando a cartilagem da articulação se rompe e o osso subjacente começa a mudar, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. O risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, e cerca de um terço das pessoas com mais de 60 anos têm osteoartrite do joelho, disse a Dra. Lo.

No Brasil, a osteoartrite é responsável por 7,5% de todos os afastamentos do trabalho; é a segunda doença entre as que justificam o auxílio-inicial, com 7,5% do total; é a segunda também em relação ao auxílio-doença (em prorrogação) com 10,5%; é a quarta a determinar aposentadoria (6,2%).

Muitos pacientes tomam antin-inflamatórios como ibuprofeno ou naproxeno para tratar a dor, acrescentou a Dra. Lo, o que pode levar a problemas renais e úlceras em grandes doses. Em vez disso, eles podem recorrer ao exercício.

Durante décadas, os especialistas em saúde viram a caminhada principalmente como uma forma de melhorar a saúde cardiovascular, disse a Dra. Elaine Husni, reumatologista da Cleveland Clinic, que não participou do estudo. Nos últimos anos, porém, os médicos procuraram exercícios de baixo impacto para tratar condições como depressão , comprometimento cognitivo e osteoartrite leve. Mas o novo estudo mostra que a caminhada também pode atuar como uma medida preventiva, disse Lo, e sugere que as pessoas que correm maior risco de desenvolver a doença deveriam incorporar uma caminhada regular em sua rotina. Por exemplo, a própria Dra. Lo disse que, com base em suas descobertas, ela deveria andar mais, pois sua mãe tem osteoartrite.

O estudo começou em 2004 e documentou a dor no joelho dos participantes, usando radiografias para avaliar sua osteoartrite. Os pesquisadores então pediram aos participantes que documentassem seus hábitos de exercício e revisassem seus sintomas em visitas regulares de acompanhamento, perguntando com que frequência seus joelhos doíam.

Após quatro anos, 37% dos participantes do estudo que não caminharam para se exercitar (sem incluir uma ida ocasional ao trem ou ao supermercado) desenvolveram dores no joelho novas e frequentes, em comparação com 26% que caminharam.

É claro que os pesquisadores não podem dizer definitivamente que caminhar evitou a dor no joelho e não pareceu diminuir a dor existente. As autoavaliações podem ser menos precisas do que rastreadores de condicionamento físico ou contadores de passos. E os pesquisadores não rastrearam a distância ou a frequência com que as pessoas caminharam, nem recomendaram estratégias de como e quando as pessoas com osteoartrite devem incorporar a caminhada em suas rotinas de exercícios.

Ainda assim, os resultados reforçam o que os médicos já entendem sobre como gerenciar a osteoartrite. O movimento consistente pode ajudar a criar massa muscular, fortalecendo os ligamentos ao redor das articulações que sofrem de osteoartrite, disse a Dra. Husni. Caminhar é um exercício de baixa intensidade e baixo impacto, permitindo que as pessoas mantenham a força e a flexibilidade que são essenciais para articulações saudáveis, acrescentou.

“É uma intervenção que qualquer um pode fazer”, disse ela. “Você não tem desculpa. Você pode fazer isso em qualquer lugar que estiver.”

Aqueles que já estão com dor devem ter cuidado para não exagerar no exercício, disse o Dr. Justen Elbayar, especialista em medicina esportiva do Departamento de Cirurgia Ortopédica da NYU Langone Health, que também não esteve envolvido no estudo. Caminhar longas distâncias pode exacerbar as dores em alguns pacientes com artrite grave, disse ele – mas para aqueles com quantidades menores de artrite, “é um dos melhores exercícios que você pode fazer”.

Ele recomenda que as pessoas comecem com uma caminhada pequena e curta, aumentando gradualmente a distância ao longo do tempo. O objetivo do exercício é fornecer suporte muscular a um joelho artrítico, disse ele, e permitir que as articulações, tendões e tecidos se acostumem à caminhada.

