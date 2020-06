Porto Alegre Campanha do Agasalho: Gigante da Beira–Rio é o novo ponto fixo de drive-thru

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Donativos serão recebidos diariamente no Centro de Eventos do estádio, das 10h às 17h. Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

A partir desta quarta-feira (24) o Sport Clube Internacional entra como parceiro da Campanha do Agasalho de Porto Alegre, com um ponto de drive-thru fixo para coleta de doações de alimentos e agasalhos, diariamente, das 10h às 17h. As entregas deverão ser feitas no Centro de Eventos, com entrada pela rua Nestor Ludwig (Rua A).

A parceria foi firmada em reunião entre a primeira-dama do Município, Tainá Vidal, a esposa do presidente do Inter, Luciana Schiavon Lemos, e o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores. “É importante unirmos forças em ações como esta, porque é uma forma de mobilizar os porto -alegrenses, ainda mais nesta época de pandemia. Com a ajuda de todos e deste time campeão, faremos o inverno mais aquecido para os que mais precisam”, diz Tainá.

Luciana Lemos conta que a estrutura já estava montada para a coleta de alimentos e então surgiu a ideia de oferecer o espaço para a Campanha do Agasalho. “É um prazer nos unirmos em mais uma ação social da prefeitura. Quanto mais doações ajudarmos a coletar, mais pessoas poderão ser beneficiadas neste momento tão delicado”, afirma.

O secretário Itacir Flores agradeceu a parceria. “Estamos muito satisfeitos e entusiasmados. Com certeza, esse reforço do Inter na campanha vai alavancar, em muito, as doações que estamos recebendo.”

Mais coletas

Além deste novo ponto, a prefeitura promove mais dois drive-thrus de arrecadação nesta quarta-feira. Das 11h às 16h, os donativos serão recebidos na calçada do Largo Glênio Peres e, das 14h às 17h, haverá o drive-thru móvel musical, com o ônibus Linha Turismo percorrendo os bairros da Zona Sul. Uma das paradas será no Gigante da Beira-Rio. A ação é liderada pela primeira-dama Tainá Vidal.

Durante todo o mês, o ônibus da Linha Turismo (serviço temporariamente interrompido devido à pandemia e cedido para a ação solidária) vai percorrer cinco itinerários, passando por 22 bairros em busca de doações de roupas e alimentos não perecíveis. O drive-thru móvel circula todas as quartas-feiras, das 14h às 17h, com apresentações musicais.

Nesta quarta, vai recolher doações nas estações montadas na Praça Comendador Souza Gomes (avenida Wenceslau Escobar), Praça Senador Alberto Pasqualini (Santuário Nossa Senhora Aparecida), na avenida Juca Batista, 963 (Loja Maju) e no Centro Comercial One Way (avenida Edgar Pires de Castro, 1.925).

Próximos itinerários e regiões

– 1º de julho: Cristal, Tristeza, Pedra Redonda, Ipanema e Nonoai.

Calendário de drive-thrus tradicionais

– Até 1º de julho, todas as quartas-feiras, das 11h às 17h – Largo Glênio Peres.

-Até 3 de julho, diariamente, das 8h às 18h – Gigante da Beira-Rio- Centro de Eventos (entrada pela rua Nestor Ludwig).

– 27 de junho, das 10h às 14h – Parque da Redenção, próximo ao Monumento ao Expedicionário – Drive do Gre-Nal

– 28 de junho, das 10h às 17h – Parque da Redenção – avenida Setembrina.

