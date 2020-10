Porto Alegre Campanha do Brinquedo tem drive-thru especial neste sábado na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Meta é arrecadar 30 mil peças até 25 de dezembro. Foto: Alex Rocha/PMPA Meta é arrecadar 30 mil peças até 25 de dezembro. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Como parceira da Campanha do Brinquedo 2020, a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) realiza um drive-thru especial de arrecadação neste sábado, 10, das 10h às 15h, em frente à sede da entidade, na avenida Coronel Marcos 1.000. O objetivo é arrecadar bonecas, carrinhos, jogos e brinquedos pedagógicos, entre outros, em condições de uso. As peças serão doadas a crianças em situação de vulnerabilidade social no Dia da Criança e nas ações de Natal. Jogos eletrônicos, mesmo com o comando estragado, serão adaptados para crianças com deficiência.

A Campanha do Brinquedo 2020 recebeu, até o momento, 3.483 doações. Destas, já foram distribuídas 1.910 para o Dia da Criança em 16 instituições. Com o tema Doar é tão simples como um passe de mágica, a mobilização tem a meta de recolher 30 mil doações até 25 de dezembro. A ação conta com apoio especial do Sindilojas POA e da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre